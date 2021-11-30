Основные темы повестки: поддержка МСП в 2021-2022 годах, ограничительные меры и работа бизнеса в период пандемии.

Власти Владимирской области обсудят с бизнесом антиковидные ограничения, а также вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства.Ранее рестораторы регионаИ вот, 1 декабря в 16:00 во владимирском Доме Дружбы состоится рабочая встреча бизнес-сообщества региона с врио первого заместителя губернатора Александром Ремигой, директором департамента предпринимательства Сергеем Сидориным, депутатом Госдумы РФАлексеем Говыриным, омбудсменом Аллой Матюшкиной и президентом Торгово-промышленной палаты Иваном Аксёновым.Основные темы повестки: поддержка МСП в 2021-2022 годах, ограничительные меры и работа бизнеса в период пандемии.