Бронзовый филёр с улицы Георгиевской во Владимире лишился своей трости и пенсне. Фото появилось в...

Бронзовый филёр с улицы Георгиевской во Владимире лишился своей трости и пенсне.Фото появилось в соцсетях. Вандалов разыскивает полиция. Напомню, скульптурная композиция "Филёр и шалопай" появилась на пешеходной улице в 2016 году. Её автор - скульптор Игорь Черноглазов. Теперь сыщика, вероятно, придется отправить в мастерскую на ремонт, как это ранее уже происходило с фигурами аптекаря и земского доктора.