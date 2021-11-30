Проект документа уже приняли в первом чтении, определили основные параметры. Но впереди - самое главное: необходимо распределить деньги на конкретные цели и объекты. Депутаты ..

Проект документа уже приняли в первом чтении, определили основные параметры. Но впереди - самое главное: необходимо распределить деньги на конкретные цели и объекты. Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области приглашают всех жителей области включиться в работу и самим определить важнейшие приоритеты.«Всем миром»Сейчас, когда работа над региональным бюджетом выходит на финишную прямую, самое время взяться за дело, что называется, «всем миром». Так считают депутаты Законодательного Собрания и приглашают каждого высказать свое мнение: на что в первую очередь следует расходовать деньги, где самые «больные» места и какие проблемы нужно решить безотлагательно.По инициативе фракции «Единая Россия» в облпарламенте на сайте регионального отделения партии запустили голосование, поучаствовать в котором может любой житель области. Разработчики предлагают 9 направлений, из которых следует выбрать самые приоритетные - для первоочередного бюджетного финансирования. Можно предложить и собственные варианты.Суть инициативы пояснил председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв:- Нам очень важно направить деньги именно туда, куда нужнее всего людям. При рассмотрении второго чтения для нас главным ориентиром будет мнение жителей. Мы намерены сформировать подлинно народный бюджет - такой, который будет «заточен» на решение насущных проблем.На первых строчкахПрактика вовлечения жителей в бюджетный процесс уже опробована и дала отличный эффект. Те масштабные вложения, благодаря которым за сезон отремонтировали более 350 км местных дорог - пожалуй, самый яркий и очевидный результат. Решение о выделении муниципалитетам 1,6 млрд на дорожные работы приняли как раз по итогам подобного голосования.К слову, дороги - лидеры «бюджетного рейтинга» и сейчас. А ещё в первых строчках - строительство и реконструкция поликлиник, ремонт школ и детских садов. Впрочем, голосование продолжается. В нём уже участвовали примерно 19 тысяч жителей области. Ещё есть время присоединиться и высказать собственное мнение. Депутаты уверяют, что его обязательно учтут.Пока, на момент принятия бюджета в первом чтении, определили только макроэкономические его показатели. Основные цифры таковы: доходы 78,5 млрд руб., расходы - 84,5 млрд. Таким образом, дефицит в 2022 г. составит 6 млрд руб. Депутаты считают этот уровень вполне приемлемым. А к 2024 году планируют прийти к полному балансу, свести дефицит к нулю.Итоги первого чтения прокомментировал председатель бюджетного комитета Михаил Максюков:- В основном, расходы - примерно 70% - направлены на социальную сферу. В это сложное в эпидемиологическом плане время больше 16 млрд руб. направляется на медицину. Все социальные обязательства обеспечены финансами; например, это индексация заработной платы бюджетникам, выплаты детям от 3 до 7 лет, это выплаты за классное руководство - вместе с федеральными выплатами классные руководители будут получать по 9 тыс. руб. Предусмотрели и строительство нескольких новых школ. Можно сказать, что этот бюджет - бюджет развития. За бюджетную обеспеченность региона в ближайшую трёхлетку можно быть спокойными, а как получится осуществить развитие - покажет только время.