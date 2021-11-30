Также партия будет добиваться снижения бюрократической нагрузки на учителей.
Также партия будет добиваться снижения бюрократической нагрузки на учителей.
Особое значение при реализации обоих процессов будет иметь цифровизация. Например, упростить подачу документов в вузы поможет супер-сервис Поступление в вуз онлайн, заявила глава Комиссии Генсовета Единой России по образованию и науке Елена Шмелева в ходе первого заседания Комиссии 29 ноября. В 2021 году в апробации приема в университеты через супер-сервис приняли участие 442 вуза и 93 филиала. По итогам анализа этой работы, комиссия Единой России по образованию предлагает в 2022 году:
– создать условия для подачи документов абсолютно всеми категориями абитуриентов, включая поступающих по особой квоте, договору о целевом обучении, инвалидов и лиц с ОВЗ;
– интегрировать супер-сервис с государственными информационными системами, чтобы автоматизировано загружать сведения об абитуриенте, в первую очередь - о его личных достижениях;
– обеспечить возможность заключения договоров об обучении через супер-сервис;
– формировать по принципу единого окна рейтинговые списки абитуриентов, реестра согласий на зачисление, чтобы сделать систему зачисления более прозрачной и понятной, избежать множественного зачисления на бюджет.
Кроме того, председатель комиссии Единой России по образованию Елена Шмелева предложила в 2022 году обеспечить прием на программы бакалавриата и специалитета через сервис Поступление в вуз онлайн. В решении этих задач может помочь Минпросвещения — проработать подзаконные акты, чтобы упростить онлайн-подачу заявлений в вуз.
Важная тема – снижение бюрократической нагрузки на учителей, которого будет добиваться партия. С этой целью партия обратится в Правительство. Мы могли бы запустить рабочую группу по бюрократической гильотине. Успешный опыт проведения административной реформы есть у Правительства, – напомнила Шмелева.
Основная задача Комиссии Генсовета Единой России по образованию и науке состоит в реализации раздела народной программы партии Современное образование и передовая наука, – отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. – Могу с уверенностью сказать, что наших абитуриентов ждет удобный сервис, который не только облегчит процедуру подачи документов в университет, но и поможет сделать правильный выбор своей будущей профессии. Что касается пункта народной программы Единой России Избавить учителей от бессмысленной бюрократической отчетности, задача преподавателя – передать ученику знания, заинтересовать, влюбить в предмет школьника. А сейчас мы видим, что преподаватели вынуждены заниматься вместо этого написанием отчетов и ответами на многочисленные запросы. Важно определить необходимый минимум сведений, который школа должна будет предоставлять, и желательно сделать это в цифровом формате. Эту работу будем делать в плотном взаимодействии с Министерством просвещения и Рособрнадзором.
В свою очередь, в Рособрнадзоре и Минпросвещения поддержали инициативу Единой России. Как отметил замглавы Минпросвещения Андрей Корнеев, ведомство продолжает работу по снижению бюрократической нагрузки на учителей. Мы обязательно учтем и внедрим в нашу деятельность ваши предложения, — сказал он.