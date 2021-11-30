Также партия будет добиваться снижения бюрократической нагрузки на учителей.

Также партия будет добиваться снижения бюрократической нагрузки на учителей.Особое значение при реализации обоих процессов будет иметь цифровизация. Например, упростить подачу документов в вузы поможет супер-сервис Поступление в вуз онлайн, заявила глава Комиссии Генсовета Единой России по образованию и науке Елена Шмелева в ходе первого заседания Комиссии 29 ноября. В 2021 году в апробации приема в университеты через супер-сервис приняли участие 442 вуза и 93 филиала. По итогам анализа этой работы, комиссия Единой России по образованию предлагает в 2022 году:– создать условия для подачи документов абсолютно всеми категориями абитуриентов, включая поступающих по особой квоте, договору о целевом обучении, инвалидов и лиц с ОВЗ;– интегрировать супер-сервис с государственными информационными системами, чтобы автоматизировано загружать сведения об абитуриенте, в первую очередь - о его личных достижениях;– обеспечить возможность заключения договоров об обучении через супер-сервис;– формировать по принципу единого окна рейтинговые списки абитуриентов, реестра согласий на зачисление, чтобы сделать систему зачисления более прозрачной и понятной, избежать множественного зачисления на бюджет.Кроме того, председатель комиссии Единой России по образованию Елена Шмелева предложила в 2022 году обеспечить прием на программы бакалавриата и специалитета через сервис Поступление в вуз онлайн. В решении этих задач может помочь Минпросвещения — проработать подзаконные акты, чтобы упростить онлайн-подачу заявлений в вуз.Важная тема – снижение бюрократической нагрузки на учителей, которого будет добиваться партия. С этой целью партия обратится в Правительство. Мы могли бы запустить рабочую группу по бюрократической гильотине. Успешный опыт проведения административной реформы есть у Правительства, – напомнила Шмелева.Основная задача Комиссии Генсовета Единой России по образованию и науке состоит в реализации раздела народной программы партии Современное образование и передовая наука, – отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. – Могу с уверенностью сказать, что наших абитуриентов ждет удобный сервис, который не только облегчит процедуру подачи документов в университет, но и поможет сделать правильный выбор своей будущей профессии. Что касается пункта народной программы Единой России Избавить учителей от бессмысленной бюрократической отчетности, задача преподавателя – передать ученику знания, заинтересовать, влюбить в предмет школьника. А сейчас мы видим, что преподаватели вынуждены заниматься вместо этого написанием отчетов и ответами на многочисленные запросы. Важно определить необходимый минимум сведений, который школа должна будет предоставлять, и желательно сделать это в цифровом формате. Эту работу будем делать в плотном взаимодействии с Министерством просвещения и Рособрнадзором.В свою очередь, в Рособрнадзоре и Минпросвещения поддержали инициативу Единой России. Как отметил замглавы Минпросвещения Андрей Корнеев, ведомство продолжает работу по снижению бюрократической нагрузки на учителей. Мы обязательно учтем и внедрим в нашу деятельность ваши предложения, — сказал он.