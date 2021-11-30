Михаил Погребинский прокомментировал действия Владимира Зеленского в преддверии 1 декабря.

Михаил Погребинский прокомментировал действия Владимира Зеленского в преддверии 1 декабря.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране на декабрь готовится госпереворот. Об этом он якобы узнал от агентов спецслужб, которым удалось подслушать личные переговоры о самом богатом человеке Украины бизнесмене Ринате Ахметове, который готов чуть ли не возглавить смену власти на Украине и возглавить госпереворот.Эксперты уверены, что Владимир Зеленский на фоне всего этого испытывает жуткий страх. Чтобы хоть как-то обезопасить себя, лидер Незалежной пытается сконцентрировать вокруг себя всех, даже оппонентов. А людей он стремится запугать надвигающейся военной угрозой, чтобы народ с открытыми ртами смотрел в доверием на последнюю надежду, президента. Об этом в разговоре с сайтом "Бизнес Online" рассказал украинский политолог Михаил Погребинский.Эксперт уверен, что Зеленский сам нагнетает обстановку на Украине и создает нервное напряжение из-за своего страха.В среду, 1 декабря Владимир Зеленский выступит с ежегодным посланием в Верховной Раде. Помимо этого в стране ждут еще одного события – увольнения главы офиса президента Андрея Ермака. Такое требование выдвинули оппоненты политика.