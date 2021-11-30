Наследие Сперанского, презентация книги и уникальная возможность пообщаться с экспертами федерального уровня. Во Владимирском филиале Президентской академии продолжается мотивационный

Наследие Сперанского, презентация книги и уникальная возможность пообщаться с экспертами федерального уровня. Во Владимирском филиале Президентской академии продолжается мотивационный проект «Конструктор успеха». Студенты вуза на равных могут пообщаться с успешными руководителями, предпринимателями политиками, спортсменами, представителями самых разных сфер. Гости проекта делятся своим экспертным мнением и помогают студентам сформировать собственную точку зрения на различные вопросы. Вячеслав