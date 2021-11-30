Медики получат все причитающиеся выплаты.

В Белом доме прокомментировали ситуацию с травлей медиков в больнице в Радужном. Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев ранее уже озвучил свою позицию.«Я против наказания медиков. Это были ошибки управления, и администрация и Департамент здравоохранения их исправляют», - говорил глава региона.К вечеру вторника появилась более подробная информация. По его поручению департамент здравоохранения проводит проверку медучреждения. Вчера врио директора департамента Артём Осипов выезжал в Радужный с целью разобраться в ситуации на месте.«По итогам выезда и первичного ознакомления с документами врио вице-губернатора Константину Баранову представлен доклад. Завтра Константин Николаевич запланировал встречу с руководством и коллективом Городской больницы в ЗАТО, в том числе с фельдшерами скорой помощи», - пояснили в пресс-службе обладминистрации.Увольнять фельдшеров бригады скорой медицинской помощи никто не будет. Все причитающиеся выплаты медики получали и получат в полном объёме.«В настоящее время проверяем правовую обоснованность наложения дисциплинарных взысканий», - уточнил Константин Баранов.По итогам выяснения всех обстоятельств случившегося будет принято управленческое решение.