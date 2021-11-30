26 ноября 2021 года руководитель Управления Росреестра по Владимирской области Алексей Сарыгин в качестве почетного гостя принял участие в церемонии вручения Всероссийской правовой премии ..

26 ноября 2021 года руководитель Управления Росреестра по Владимирской области Алексей Сарыгин в качестве почетного гостя принял участие в церемонии вручения Всероссийской правовой премии имени Михаила Михайловича Сперанского.В мероприятии также приняли участие руководители общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, руководители органов законодательной и исполнительной власти Владимирской области, местного самоуправления, правоохранительных органов региона и представители общественности.Всероссийская правовая премия имени М.М. Сперанского была учреждена в 2011 году Ассоциацией юристов России (АЮР) по предложению Владимирского регионального отделения АЮР. Она вручается лицам, внесшим заметный вклад в развитие законодательства и правоведения. В настоящее время председателем совета областной организации АЮР является Вячеслав Картухин - директор Владимирского филиала РАНХиГС, вице-спикер Законодательного Собрания в статусе руководителя фракции «Единая Россия».Премия Сперанского может вручаться одному человеку, коллективу или организации. За прошедшее время ее лауреатами становились государственные деятели и ученые, в их числе премьер-министр Дмитрий Медведев и депутат Государственной Думы Павел Крашенинников.Лауреатами премии имени Сперанского в 2021 году стали председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова и заместитель руководителя Следственного комитета Российской Федерации, член президиума Ассоциации юристов России, генерал-полковник Александр Федоров.Кроме того, наиболее отличившимся студентам, изучающим право, от регионального отделения Ассоциации юристов России были вручены именные стипендии.