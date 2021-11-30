26 ноября 2021 года руководитель Управления Росреестра по Владимирской области Алексей Сарыгин в качестве почетного гостя принял участие в церемонии вручения Всероссийской правовой премии ..
26 ноября 2021 года руководитель Управления Росреестра по Владимирской области Алексей Сарыгин в качестве почетного гостя принял участие в церемонии вручения Всероссийской правовой премии имени Михаила Михайловича Сперанского.
В мероприятии также приняли участие руководители общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, руководители органов законодательной и исполнительной власти Владимирской области, местного самоуправления, правоохранительных органов региона и представители общественности.
Всероссийская правовая премия имени М.М. Сперанского была учреждена в 2011 году Ассоциацией юристов России (АЮР) по предложению Владимирского регионального отделения АЮР. Она вручается лицам, внесшим заметный вклад в развитие законодательства и правоведения. В настоящее время председателем совета областной организации АЮР является Вячеслав Картухин - директор Владимирского филиала РАНХиГС, вице-спикер Законодательного Собрания в статусе руководителя фракции «Единая Россия».
Премия Сперанского может вручаться одному человеку, коллективу или организации. За прошедшее время ее лауреатами становились государственные деятели и ученые, в их числе премьер-министр Дмитрий Медведев и депутат Государственной Думы Павел Крашенинников.
Лауреатами премии имени Сперанского в 2021 году стали председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова и заместитель руководителя Следственного комитета Российской Федерации, член президиума Ассоциации юристов России, генерал-полковник Александр Федоров.
Кроме того, наиболее отличившимся студентам, изучающим право, от регионального отделения Ассоциации юристов России были вручены именные стипендии.