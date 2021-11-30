В вечерние часы прогнозируется изменение температуры до минусовых значений, с выпадением обильных осадков в виде снега.

Госавтоинспекция Владимирской области предупреждает об ухудшении погодных условий на территории региона, связанных с перепадами температуры воздуха к концу сегодняшнего дня, с выпадением обильных осадков в виде снега и возможным образованием гололедицы на дорогах.Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, строго выполнять предписания дорожных знаков, а также избегать необдуманных маневров. Также необходимо быть предельно внимательными и осторожными при выездах за город, при движении по трассам и вне населенных пунктов. По возможности, рекомендуется воздержаться от поездок на личном автотранспорте.Кроме этого, Госавтоинспекция просит пешеходов быть предельно внимательными и дисциплинированными на проезжей части. Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, необходимо убедиться, что автомобиль остановился, и только после этого выходить на проезжую часть.Помните, что от ответственности и предусмотрительности каждого участника дорожного движения зависит безопасность на дорогах!