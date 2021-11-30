Вторым регионом, с которым начато плотное сотрудничество, стала Владимирская область.

В ноябре 2021 года Дмитрий Гуляев, Молодежный цифровой омбудсмен, директор Центра по обеспечению прав молодежи в цифровом пространстве Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), и Полина Туманова, член команды Молодежного цифрового омбудсмена, посетили среднюю общеобразовательную школу №22 г. Владимира, где провели мастер-классы для учащихся девятых классов. Эти мероприятия дали старт реализации проекта Молодежного цифрового омбудсмена «Цифровые часы» в школах. В его осуществлении в регионах будут участвовать преимущественно члены команды МЦО.После открытых уроков во Владимирском филиале РАНХиГС прошел мастер-класс Молодежного цифрового омбудсмена на тему «Кибербуллинг в молодежной среде: что это такое и чем он опасен?» для студентов юридического факультета. Дмитрий Гуляев и Полина Туманова в интерактивном формате рассказали студентам - в чем же сущность кибербуллинга, почему он возникает, какими чертами обладает, как может проявляться и к чему может приводить.«Сегодня в эпоху «цифровой революции» появляются новые угрозы правам человека, которые приобретают особый и крайне актуальный характер, на которые сложно быстро среагировать. Одной из таких серьезных угроз является кибербуллинг. Его нужно научиться предотвращать, от него нужно научиться защищаться, поскольку в сложных случаях он может даже принять черты групповой преступности и привести к самым печальным последствиям его жертв. Панацеей в данном случае выступает просветительская деятельность среди всех молодежных возрастных групп, чем на сегодняшний день активно и занимаюсь я со своей командой!» - прокомментировал Молодежный цифровой омбудсмен.В рамках «Диалога на равных» студенты смогли задать все интересующие их вопросы и получить ответы, советы по защите себя и своих близких от угроз и рисков цифровой среды, убедиться в значимости образовательных продуктов в этом деле. На актуальные вопросы ответили Дмитрий Гуляев и Вячеслав Картухин – директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области. Темой обсуждения звучала так: «Угроз безопасности молодежи в цифровом пространстве: какие они и как от них защищаться?».В ходе диалога студенты заинтересованно задавали вопросы о том, какие на данный момент существуют защитные механизмы, призванные обеспечить безопасность в цифровом пространстве; какие механизмы защиты нарушенных прав существуют конкретно для студентов; каково значение просветительской работы в области противодействия угрозам безопасности в цифровой среде; какие проекты, направленные на цифровое просвещение молодежи, реализованы, планируются или реализуются на сегодняшний день командой Молодежного цифрового омбудсмена, а также о том, как и почему Дмитрий Гуляев решил попробовать себя в конкурсе на пост Молодежного цифрового омбудсмена, каково значение юридического образования в рамках его сегодняшней деятельности.Дмитрий Гуляев отметил, что открыт для сотрудничества со всеми образовательными организациями, общественными организациями, государственными институтами, бизнес-сообществом, которые заинтересованы в том, чтобы сделать цифровое пространство безопаснее для молодежи, повысить уровень ее цифровой и правовой грамотности.