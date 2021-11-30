Экономист Людмила Иванова-Швец рассказала россиянам о дополнительных пенсионных привилегиях.

Экономист Людмила Иванова-Швец рассказала россиянам о дополнительных пенсионных привилегиях.Раньше установленного срока в России могут выйти на пенсию врачи, учителя и ряд других специалистов. Это возможно при условии, что у них накопилось от 25 до 30 лет специализированного стажа. Все зависит от профессии специалиста.Досрочный выход на пенсию предполагает возраст 55 лет для мужчин и 50 для женщин. Об этом рассказала доцент кафедры РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Также под эту категорию граждан попадают те, кто работал на вредных производствах, в горячих цехах, на железной дороге и в метро и другие.Есть и еще одна группа претендентов на досрочный выход на пенсию. Это женщины, родившие определенное количество детей, опекуны и люди с рядом заболеваний. По словам эксперта, для них тоже есть свои условия по данной программе.Досрочно выйти на пенсию вне зависимости от условий могут пострадавшие от радиационных и техногенных аварий.Ранее "Дни.ру" писали о том, кому с 1 декабря в России положена индексация пенсии. Под эту программу попадает сразу несколько категорий пенсионеров, причем пересчет страховой части пенсии произойдет в автоматическом режиме.