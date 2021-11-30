Аргентинец является рекордсменом по победам в этой премии.

Аргентинский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" - премии лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Церемония вручения наград прошла в парижском театре "Шатле".Месси по итогам голосования набрал 613 очков. Второе место в голосовании занял поляк Роберт Левандовский ("Бавария", Германия, 580), третьим стал итальянец Жоржиньо ("Челси", Англия, 460). Далее расположились французы Карим Бензема ("Реал", Испания, 239) и Н'Голо Канте ("Челси", Англия, 186), португалец Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Англия, 178), египтянин Мохаммед Салах ("Ливерпуль", Англия, 121), бельгиец Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити", Англия, 73), француз Килиан Мбаппе (ПСЖ, 58), итальянец Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Франция, 36).В 2021 году Месси в составе сборной Аргентины стал победителем Кубка Америки, по итогам турнира он был признан лучшим игроком. В составе "Барселоны" выиграл Кубок Испании, также форвард с 30 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата страны. В августе аргентинец перешел в ПСЖ на правах свободного агента и подписал контракт на два года. В текущем сезоне аргентинский нападающий провел за ПСЖ 11 матчей, забив четыре гола и отдав три результативные передачи."Золотой мяч" был учрежден главным редактором еженедельника France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского "Блэкпула" Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на "Золотой мяч" могли претендовать только европейские футболисты; с 1995 года "Золотой мяч" стал вручаться футболистам любой национальности, единственное условие - игрок должен выступать за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок. С 2010 по 2015 год приз вручался журналом France Football совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА), с 2016 года вручается две награды - по версии издания и по версии ФИФА, награда лучшему игроку года по версии ФИФА вручалась также с 1991 по 2009 год. В 2020-м вручение премии "Золотой мяч" впервые в истории было отменено, причиной данного решения стала пандемия коронавируса.Месси стал обладателем "Золотого мяча" в седьмой раз, что является рекордом. Ранее он становился обладателем награды в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах. У его ближайшего преследователя, португальца Криштиану Роналду, пять "Золотых мячей" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). Еще восемь футболистов завоевывали "Золотой мяч" больше одного раза - француз Мишель Платини (1983, 1984, 1985), голландцы Йохан Кройф (1971, 1973, 1974) и Марко ван Бастен (1988, 1989, 1992), немцы Франц Беккенбауэр (1972, 1976) и Карл-Хайнц Румменигге (1980, 1981), бразилец Роналдо (1997, 2002), испанец Альфредо Ди Стефано (1957, 1959), выступавший также за сборные Аргентины и Колумбии, и англичанин Кевин Киган (1978, 1979). Кроме того, приз выигрывали три футболиста, представлявшие СССР, - Лев Яшин (1963), остающийся единственным вратарем, завоевывавшим "Золотой мяч", Олег Блохин (1975) и Игорь Беланов (1986).