Минфин России и Федеральная налоговая служба прорабатывают социально ориентированную инициативу.

Минфин России и Федеральная налоговая служба прорабатывают социально ориентированную инициативу.Новый способ обеспечения бесплатным питание длялюдей с низкими доходами может стать возможным благодаря отмене НДС на товары с истекающим сроком годности. Предположительно, ритейлеров и производителей освободят от налога на продукты, которые скоро испортятся.Такую еду отдают наблаготворительность. С подобной инициативой выступила автономнаянекоммерческая организация "Фудшеринг". В настоящее время, даже участвуя в благотворительности, компании обязаны платить двадцатипроцентный налог от стоимости продукции.Участие в бесплатномраспределении пищи обходится ритейлу дороже, чем выбрасывание ее на свалки. В Минпромторге поддержали идею о нововведении. В Минэкономразвитияже считают, что меру следует распространить не только на еду, нои на другие товары первой необходимости.По мнению экспертов, отмена НДС поможет усилить поддержку малоимущих, поспособствует уменьшению нагрузки на свалки, а также снизит материальную нагрузку на ритейлеров.Напомним, недавно Минтруд рекомендовал изменитьправила выплаты пособий малоимущим. Согласно инициативе регионы смогут назначатьгосподдержку по месту жительства даже при отсутствии у граждан регистрации. Ранее россиян о резком подорожании ряда продуктов к Новому году.