Победителей конкурса определят 27 и 28 декабря.

Мэрия Владимира выставила на торги пять автобусных маршрутов: 4С, 9С, 11С, 25 и 55С. Стоимость контрактов – один рубль.Кроме 11С, все оставшиеся линии должны обслуживаться транспортом большого класса вместимостью не менее 90 пассажиров. На рейсах «Глобус» – улица Элеваторная» допускается работа подвижного состава для 70 человек.Машины должны иметь экокласс не ниже Евро-4. Среди требований мэрии – обязательное участие перевозчиков в программе обновления автопарка, а также ребрендинг под красно-белые цвета. Автобусы должны быть оснащены системой ГЛОНАСС и терминалами безналичной оплаты проезда.Победители конкурса определятся 27 и 28 декабря.Ранее похожий аукцион на обслуживание 27-го автобуса завершился безрезультатно. На него