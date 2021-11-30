Лоты выставлены на госзакупках. Срок исполнения 11,5 тысяч видов работ до 31 декабря 2022 года.

На ремонт всех автомобилей из гаража администрации Владимирской области требуется 173 млн рублей. В списке: Mercedes Benz, Toyota, Nissan, Ford, Chevrolet, Hyundai, Lexus, «Нива, «ГАЗ» и «УАЗ».Лоты на покупку автозапчастей и техобслуживание выставлены на госзакупках. Общий объём средств, запланированный на 2022 год - 4,7 млн рублей. Срок исполнения всех видов работ до 31 декабря 2022 года. Сейчас автопарке числится порядка 90 автомобилей 2000 – 2019 годов выпуска.Как пояснили в пресс-службе Белого дома, сумма в 173 млн в бюджет не закладывается. Это условная стоимость всех запчастей и расходников на все транспортные средства. Оплата за каждую конкретную деталь производится по факту её замены.Добавим, что транспорт обеспечивает не только работу ведомств обладминистрации, но и при необходимости используется для социальных нужд. К примеру, во время пандемии часть иномарок . Машины помогали врачам добраться до пациентов и больниц, доставить необходимое медоборудование, вакцины, лекарства и анализы.