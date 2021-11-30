Лоты выставлены на госзакупках. Срок исполнения 11,5 тысяч видов работ до 31 декабря 2022 года.

На ремонт автомобилей из гаража администрации Владимирской области выделили 173 млн рублей. В списке: Mercedes Benz, Toyota, Nissan, Ford, Chevrolet, Hyundai, Lexus, «Нива, «ГАЗ» и «УАЗ». Средства потратят на покупку запчастей и техобслуживание.Лоты выставлены на госзакупках. Срок исполнения 11,5 тысяч видов работ до 31 декабря 2022 года. Сейчас автопарке Белого дома числится порядка 90 автомобилей 2000 – 2019 годов выпуска.Добавим, что транспорт обеспечивает не только работу ведомств обладминистрации, но и при необходимости используется для социальных нужд. К примеру, во время пандемии часть иномарок . Машины помогали врачам добраться до пациентов и больниц, доставить необходимое медоборудование, вакцины, лекарства и анализы.