Злоумышленники изготовили и заполнили от имени различных поликлиник более 40 бланков ПЦР-тестов на наличие COVID-19 с отрицательными результатами...

«Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве установлен дополнительный факт противоправной деятельности ранее задержанных лиц, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Ранее сообщалось, что в июне текущего года сотрудниками полиции задержаны двое мужчин, подозреваемые в изготовлении и сбыте поддельных сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Фигуранты уголовного дела собственноручно изготавливали и заполняли справки, после чего реализовывали их через объявления в сети Интернет и в одном из мессенджеров.Отделом дознания УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».В ходе проведенного анализа и экспертизы ранее изъятых оперуполномоченными ОЭБиПК вещественных доказательств установлено, что злоумышленники изготовили и заполнили от имени различных поликлиник более 40 бланков ПЦР-тестов на наличие COVID-19 с отрицательными результатами, а также несколько бланков справок о медицинском отводе от вакцинации, проставляя на них оттиски печатей, которые, согласно результатам проведенной экспертизы, являются поддельными.По данному факту отделом дознания УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО8(495) 616-06-29