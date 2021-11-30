Три года людей кормят «завтраками», изменениями зон и прочими обещаниями.

Во Владимире обманутые дольщики, купившие квартиры , намерены выйти на пикет к Белому дому. Три года людей кормят «завтраками», изменениями зон и прочими обещаниями.Как рассказали коллеги из , на минувшей неделе у дома №19 на улице Центральной состоялась встреча собственников.«Мы сейчас не знаем кто занимается решением нашей проблемы. Каких-то конкретных новостей нет», – сетуют владимирцы.Они уже обратились к врио губернатора Александру Авдееву и надеются на его вмешательство в ситуацию.Депутат Заксобрания Сергей Корнишов пояснил собравшимся, что НПО «Тектоника» устранила замечания Минкульта в проекте изменения по охранным территориям. Однако появился проект второго моста через Клязьму, который также затрагивает эти зоны.«Нужно вносить новые изменения. Ждать придётся не меньше месяца», – добавил парламентарий.Между тем часть владельцев дома уже въехала в квартиры. Кто-то уже делает ремонт, но возникают опасения, что в новостройке отключат тепло, газ и свет. Раньше за коммуналку платил застройщик. Теперь компания признана банкротом.В результате часть горожан решила подождать ещё пару недель. Другие – готовятся рисовать плакаты и пикетировать возле обладминистрации. Интересно, что две соседние многоэтажки, у которых не возникло проблем с «лишними этажами», уже заселены.Напомним, что пару дней назад Владимир Сипягин пообещал обманутым дольщикам помочь с решением . На встрече с жителями принято решение выйти с инициативой на действующего врио губернатора.«Нужно, чтобы замгубернатора взял ситуацию на контроль, и началось тесное взаимодействие с Минкультом. Компания-проектировщик все недостатки устранила и готова подавать документы на комиссию. Если проект утвердят, люди въедут в свои квартиры», - писал Владимир Сипягин.Он пообещал направить в Белый дом соответствующие обращения и заявил о готовности подключиться к решению вопроса в Министерстве культуры, чтобы ускорить процесс.Между тем, будучи главой региона, Владимир Сипягин в начале января«Крайний срок – 2 месяца», - уточнил он во время пресс-конференции, состоявшейся 27 января.С тех пор прошло уже 11 месяцев.Напомним, что собственниками являются более 90 обманутых дольщиков, которые заключили с ООО «Система» договоры на 332 млн рублей. Ввести строение в эксплуатацию не могут из-за двух «лишних» этажей, которые возвёл застройщик вопреки утверждённому проекту. Региональный Следком возбудил уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере при строительстве многоэтажки.