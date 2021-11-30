День матери - особый праздник, и не важно, что у него только одна официальная дата. Важно, чтобы наши мамы (будущие и настоящие) ежедневно чувствовали себя в центре внимания, были любимыми, ..

День матери - особый праздник, и не важно, что у него только одна официальная дата. Важно, чтобы наши мамы (будущие и настоящие) ежедневно чувствовали себя в центре внимания, были любимыми, уважаемыми, ценимыми и детьми, и внуками, и всеми, кто рядом (и не очень) с ними!Первые лица области адресовали самые добрые слова жительницам Владимирской области по случаю Дня матери.Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселёв передал самые искренние и тёплые поздравления:- Поздравляю вас с замечательным праздником - Днём матери!В эти холодные дни ничто так не согревает, как тепло ваших горячих и любящих сердец. Материнская забота и нежность - это то, что нужно нам всегда, в любом возрасте. То, что даёт силы справляться со всеми испытаниями и преодолевать любые трудности. То, дороже чего и не бывает на свете.Мама - святое слово. Сила материнской любви подчас способна творить чудеса.Только мама всегда поймёт и простит, только мама примет нас со всеми слабостями и недостатками, только мама без раздумий отдаст всё за счастье своего ребёнка. Нет миссии более благородной на земле, чем материнская. Очень важно говорить нашим мамам о своей любви и признательности! Делать это сегодня и каждый день, чтобы не обнаружить однажды, что самого главного так и не успел сказать...Дорогие наши, любимые, самые красивые, самые добрые, самые лучшие! Живите долго, будьте здоровы! Всем женщинам я от души желаю именно его - самого большого материнского счастья. С праздником!Близкие и дорогиеТоржественное мероприятие, посвящённое светлому и доброму празднику - Дню матери - прошло в областной филармонии. Поздравить женщин разных профессий и судеб, многодетных и приёмных мам пришли врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, вице-спикер Законодательного Собрания Роман Кавинов и сенатор Совета Федерации Ольга Хохлова.Трудно в достаточной мере отблагодарить тех, кто дарит нам жизнь и воспитывает - для каждого из нас нет человека ближе и дороже. Но за особые заслуги самые выдающиеся мамы области в торжественной обстановке получили награды. Многодетным семьям вручили Почётные знаки «Родительская слава земли Владимирской», кроме того, были отмечены лауреаты конкурса «Семья года», матери и вдовы погибших защитников Отечества, а также мамы, ставшие видными общественницами.- Главная задача - чтобы семьи Владимирской области уверенно смотрели в будущее и видели для себя и своих детей перспективы в нашем регионе, - считает врио губернатора Александр Авдеев.Поддержать материнствоКак первейший сыновний долг - заботиться о своей матери, так и главный долг государства и органов власти - делать всё для поддержки материнства и детства. В нашей области в дополнение к федеральному установили региональный материнский капитал. Сейчас он составляет 65 тыс. 600 руб. Также на региональном уровне разработали и приняли целый пакет мер, расширяющий и дополняющий тот комплекс, который действует на федеральном уровне. Он включает в себя ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей, единовременные выплаты при рождении второго и последующих детей, при рождении двойни и тройни, целый набор льгот и преференций для многодетных и малообеспеченных семей с детьми, причём льгот не только денежного характера. Это и путёвки в здравницы Черноморского побережья и Краснодарского края, и билеты на разные культурно-массовые мероприятия, и возможность бесплатного посещения спортивных секций, и предоставление в приоритетном порядке мест в детских садах.«Детский бюджет»Сейчас идёт формирование главного финансового документа на 2022 год. Вице - спикер Законодательного Собрания Роман Кавинов сказал:- Отмечу, что в 2017 году впервые у нас в «большом» бюджете области появился особый «детский» бюджет. Могу сообщить вам, что на 2022 год расходы на поддержку семьи и детей планируются примерно на уровне этого года - почти 30 млрд руб. В 2017 году, когда мы впервые сформировали «детский бюджет», эта сумма была почти вдвое меньше. Важно, что все эти годы мы стараемся соблюдать пропорцию - каждый третий рубль из бюджета региона направляется на поддержку детства.Во Владимирской области успешно реализуют различные программы и проекты, адресованные молодым мамам. В частности, специальные курсы повышения квалификации и переобучения для женщин в декрете, а также областной конкурс для мам-предпринимателей с возможностью предоставления победительницам гранта на развитие собственного бизнеса. Десятки общественных организаций и благотворительных фондов много делают для поддержки материнства, детства, защиты интересов женщин.- От всей души я лично от себя, от всего депутатского корпуса хочу поздравить тех, кто сегодня в этом зале, и тех, кого в нём нет - всех мам, всех бабушек, всех, кому каждый из нас обязан самой жизнью. Нет и не может быть никого ближе и роднее мамы, - сказал в своем поздравлении Роман Кавинов.