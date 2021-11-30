Перемены в надзорном ведомстве региона. Прокурор Владимирской области Игорь Пантюшин может перейти на работу в Республику Башкортостан. Как сообщается на официальном сайте Совета

Перемены в надзорном ведомстве региона. Прокурор Владимирской области Игорь Пантюшин может перейти на работу в Республику Башкортостан. Как сообщается на официальном сайте Совета Федерации, президент страны Владимир Путин внёс в Совфед представления по 5 кандидатурам на должности прокуроров субъектов страны. В их числе Игорь Пантюшин. Кроме Башкортостана, сменить руководителей местных надзороных органов предложено в Санкт-Петербурге,