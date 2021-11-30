Следователи УМВД России по городу Владимиру установили причастность молодого человека к совершению мошенничества в отношении жительницы областного центра.

Следственным отделом ОП №3 УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Калининградской области. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).С заявлением в полицию обратилась жительница города Владимира. Женщина пояснила, что на одном из популярных сайтов она обратила внимание на объявление о продаже норковой шубы. Связавшись с продавцом и уточнив детали, потерпевшая, не усомнившись, перевела на указанные им реквизиты банковской карты более 7 000 рублей. Шубу женщине не доставили, а псевдопродавец перестал выходить на связь.В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение фигуранта. Молодой человек был задержан владимирскими оперуполномоченными совместно с коллегами на территории Калининградской области.Свою вину обвиняемый признал полностью. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными при совершении покупок и продаж в сети Интернет.Чтобы не стать жертвой злоумышленников, полицейские рекомендуют соблюдать несколько простых правил.Никому и ни при каких обстоятельствах не сообщайте реквизиты карты. Не сообщайте никому PIN-код и CVV2-код карты, а также срок её действия и персональные данные владельца. Не используйте карты с основным своим финансовым капиталом для оплаты в сети Интернет.Совершайте покупки только на проверенных сайтах и у проверенных продавцов, о существовании которых можно узнать от друзей и знакомых, найти отзывы в сети Интернет и т.п. Не нужно ничего покупать в социальных сетях. Прежде чем что-либо приобрести на неизвестном вам сайте, проверяйте полную информацию о нем, поищите отзывы, почитайте форумы. Наведите справки о продавце, изучите отзывы о его работе и только после этого принимайте решение.Вас должна насторожить слишком низкая цена на товар, а также отсутствие фактического адреса или телефона продавца. В этом случае, скорее всего, вам предлагают приобрести подделку либо хотят присвоить ваши деньги.