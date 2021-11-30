Главврач больницы объявила Анне Воеводиной и шести её коллегам ещё по два выговора.

В Радужном главврач местной больницы Людмила Жукова объявила четверым фельдшерам по два выговора, ещё два и медсестра получили по одному. В списке знакомая нам по истории с приездом к Белому дому Анна Воеводина. Приказы в соцсетях.Причины – представление Владимирской областной прокуратуры и наличие в укладке работников скорой помощи просроченных лекарств. Интересно, что документы датированы 22 октября и 19 ноября.Правозащитники считают, что первый из новых выговоров не законен.«Считаем, что просроченные медикаменты были подброшены в отместку за жалобы и докладные по нарушениям на «скорой». Укладки не выдаются под роспись, хранятся в общем доступе, проверялись и опечатывались в отсутствии работников», - пишет один из активистов Андрей Коновал.С второй историей также будут разбираться юристы. Они уверены, что Анна Воеводина не должна иметь к нему отношения, поскольку не участвовала в событиях, которые стали предметов представления со стороны ведомства.Напомним, что ранее три фельдшера скорой из Радужного и водитель лишились премий и получили дисциплинарное взыскание за привоз пациента под окна Белого дома. Подробности можно прочитать«Я против наказания медиков. Это были ошибки управления. Администрация и департамент здравоохранения их исправляют», -Добавим, что летом текущего года Людмила Жукова сама получила выговор за многочисленные нарушения в работе медучреждения, которое она возглавляет.