Ранее Президент РФ подписал указ, освобождающий от должности прокурора Башкортостана Владимира Ведерникова.

Владимир Путин предложил утвердить кандидатуру прокурора Владимирской области Игоря Пантюшина на должность главного прокурора Башкортостана. Сегодня в Совете Федерации пройдут консультации по назначению новых руководителей надзорных ведомств.На посту главы владимирской облпрокуратуры Игорь работает с 2013 года. Он награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры РФ», а также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени». В 33-ий регион он приехал из Липецкой области. Кто заменит Игоря Станиславовича у руля надзорного органа на владимирской земле - пока неизвестно.Ранее Президент РФ подписал указ, освобождающий от должности прокурора Башкортостана Владимира Ведерникова.