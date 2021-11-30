Реновация Фатьяновского парка в Вязниках в заявленный ранее срок - под вопросом. Об этом сообщают...

Реновация Фатьяновского парка в Вязниках в заявленный ранее срок - под вопросом. Об этом сообщают "Вязники.рф". Напомним, масштабный проект - победитель конкурса Минстроя России.Подрядчиком стало "ДСУ-3". Завершить работы нужно до первого января следующего года. Но на сегодняшний день они выполнены на 50 процентов. По благоустройству территории показатель готовности чуть больше - 70 процентов. Учредитель проектной и строительной организаций, занимающихся преображением Фатьяновского парка- администрация области. Региональные власти предложили согласовать на федеральном уровне реальные сроки строительства. Речь идёт о том, чтобы завершить работы к 1-му июля следующего года.