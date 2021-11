Литиевое месторождение, развитием которого займется Uranium One Holding N.V., находится в аргентинской провинции Сальта.

Литиевое месторождение, развитием которого займется Uranium One Holding N.V., находится в аргентинской провинции Сальта.В понедельник, 29 ноября, компании Uranium One Holding N.V. (организация госкорпорации «Росатом») и Alpha Lithium Corporation заключили соглашение о создании совместного предприятия, которое займется разработкой литиевого месторождения Tolillar.Это месторождение, площадь которого составляет 27,5 тысячи гектаров, находится в аргентинской провинции Сальта – в так называемом «литиевом треугольнике». Там сосредоточены ресурсы гидроминерального сырья с высокой концентрацией лития.Согласно соглашению, компания госкорпорации «Росатом» за 30 миллионов долларов приобретает 15% акций Alpha One Lithium B.V. 85% будет принадлежать Alpha Lithium Corporation. Основной актив Alpha One Lithium B.V. составит 100% акций аргентинской проектной компании Alpha Argentina S.A., владеющей правами на разведку и добычу литиевого месторождения Tolillar.Uranium One Holding N.V. может дополнительно инвестировать в капитал Alpha One Lithium B.V. до 185 миллионов долларов, но только после завершения технико-экономического обоснования по проекту разработки месторождения. При этом увеличится доля в компании – с имеющихся 15% до максимальных 50%. А при реализации опциона организация «Росатома» получит право на закупку всей выпускаемой продукции.«Литий – необходимый материал для ресурсообеспечения «зеленой» экономики будущего. Развитие данного направления бизнеса стратегически важно для Госкорпорации «Росатом». Проект в Аргентине будет реализован в соответствии с принципами устойчивого развития», – сказал президент АО «Ураниум Уан Груп» (головная компания Uranium One Holding N.V.) Андрей Шутов.По его словам, при развитии месторождения будут учитываться интересы местных сообществ, использоваться инновационные технологии. При этом воздействие на окружающую среду будет оказываться минимальное. Кстати, сейчас компания проводит оценку и других месторождений редких металлов.«Заинтересованность Uranium One в литиевой промышленности является четким свидетельством того, что литий имеет решающее значение для будущего мировой экономики, и знаком доверия к работе Alpha Lithium в последние годы», – отметил президент и главный исполнительный директор Alpha Lithium Брэд Никол.Rothschild & Co – финансовый консультант Uranium One, а Freshfields LLP. – юридический.Alpha Lithium – канадская компания, которая занимается развитием литиевых саларов Hombre Muerto и Tolillar. Ей принадлежат все права на разведку и разработку месторождения Tollilar.