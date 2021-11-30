«Ростелеком» организовал защищенную сеть передачи данных (VPN1) для 32 амбулаторий в девяти районах Владимирской области. В них будут созданы 64 автоматизированных рабочих места (АРМ) с ..

«Ростелеком» организовал защищенную сеть передачи данных (VPN1) для 32 амбулаторий в девяти районах Владимирской области. В них будут созданы 64 автоматизированных рабочих места (АРМ) с возможностью выхода в единую информационную медицинскую систему области. Для этого провайдер проложил свыше 150 километров волоконно-оптических линий связи и предоставил каналы связи. Создание цифровой инфраструктуры проводится в рамках национальной программы «Цифровая экономика».Созданная «Ростелекомом» виртуальная частная сеть гарантирует заказчикам надежное хранение и обработку информации, в том числе персональных данных о пациентах. Внедрение VPN позволит лечебным учреждениям оцифровать большую часть бизнес-процессов. В частности, можно сформировать и распечатать протоколы осмотров, лечения, рекомендации и назначения. Благодаря справочникам быстрого ввода система сама подставляет в документы готовые фразы, что ускоряет заполнение бумаг.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Для амбулаторий области построена современная и защищенная сеть передачи данных. Лидером стройки стал Вязниковский район – семь медучреждений. Второе место разделили Александровский и Суздальский районы, в каждом из которых организованы сети для пяти организаций. Замыкает тройку Селивановский район, где сданы в эксплуатацию четыре объекта. Организация сети VPN – это еще один шаг к построению единой информационной медицинской системы области».Дмитрий Тришкин, заведующий отделом обслуживания и администрирования ГБУЗ ВО «МИАЦ»:«Пандемия ускорила проникновение современных технологий в сферу здравоохранения. По показателю "цифровой зрелости” сейчас даже регионы рейтингуют. При этом основными проблемами при внедрении современных решений остаются кадровый голод и информационная безопасность. Решить первый вопрос непросто. А вот со вторым нам серьезно помогают сервисы "Ростелекома”. Мы активно взаимодействуем с провайдером в вопросах защиты данных и строительства VPN-сетей. Новые сервисы упростят работу врачей: облегчат документооборот, помогут в диагностическом процессе, обеспечат возможность доступа к базам данных медицинской информации и результатам клинических исследований».Услуга VPN от «Ростелекома» предназначена для создания единой корпоративной сети заказчика без строительства инфраструктуры и затрат на ее обслуживание.Виртуальная частная сеть — это объединение отдельных устройств или локальных сетей, что обеспечивает целостность и безопасность передаваемой информации.Более подробную информацию по услугам информационной безопасности можно узнать на сайте «Ростелекома» или по номеру 8 800 200 30 00.