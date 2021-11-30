На регион сегодня ночью обрушилась непогода - ливень и шквалистый ветер до двадцати метров секунду....

На регион сегодня ночью обрушилась непогода - ливень и шквалистый ветер до двадцати метров секунду. В регионе продолжают ликвидировать последствия урагана.Во Владимире, на Большой Нижегородской, ветер повалил строительный забор. Часть тротуара под напором воды съехала в строительный котлован - вместе с плиткой. К счастью, никто не пострадал, но кусок проезжей части пришлось перекрыть. В нескольких метрах от стройки, прямо перед припаркованными автомобилями упала старая липа.На Суздальском проспекте дерево повалилось на обочину дороги. В Коврове ураган сорвал кровлю с дома номер 10 по улице Социалистической, здание было признано непригодным для проживания после пожара в августе этого года. Коммунальщики и спасатели приступили к ремонтным работам. В филиале «Владимирэнерго» введён режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств. Без света остались жители нескольких улиц микрорайона Заклязьминский областного центра. Энергетики перешли на режим повышенной готовности.В региональом управлении МЧС предупреждают, что погода в ближайшее время будет только ухудшаться. Ожидаются сильные осадки, ветер с порывами до двадцати двух метров в секунду.Екатерина Мищенко, руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Владимирской области:- Повышаются риски происшествий, ЧС, связанных с нарушением в работе систем электроснабжения, также возможны происшествия, связанные с падением широкоформатных конструкций, старых деревьев, ДТП.