На регион сегодня обрушилась непогода: ночью - ливень, днем - шквалистый ветер до двадцати метров...

На регион сегодня обрушилась непогода: ночью - ливень, днем - шквалистый ветер до двадцати метров секунду, вечером - метель. Специалисты различных служб продолжают ликвидировать последствия урагана.- Оторвало лист железа, хорошо ни на людей, ни на машины.В областном центре с крыши девятиэтажки по улице Добросельской сорвало лист кровельного железа.В Коврове ураган сорвал кровлю с дома номер 10 по улице Социалистической, здание было признано непригодным для проживания после пожара в августе этого года. Коммунальщики и спасатели весь день распиливали опасные металлические листы. На Большой Нижегородской во Владимире стихия снесла строительный забор. Часть тротуара под напором воды съехала в строительный котлован - вместе с плиткой. К счастью, никто не пострадал, но часть проезжей части пришлось перекрыть. Кроме того, ураган повалил в городе несколько десятков деревьев.На улице Хирурга Орлова старый ствол рухнул прямо на автомобиль. В региональном управлении МЧС предупреждают, что погода будет только ухудшаться. Ожидаются сильные осадки, ветер с порывами до двадцати двух метров в секунду.Екатерина Мищенко, руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Владимирской области:- Повышаются риски происшествий ЧС, связанных с нарушением в работе систем электроснабжения, также возможны происшествия связанные с падением широкоформатных конструкций, старых деревьев, ДТП.Сломавшаяся ветка оборвала провода в селе Сеславское Суздальского района, обесточены еще несколько населенных пунктов в центральной и юго-западной части области.Без света остались жители поселка Муромцево Судогодского района: электрические газовые котлы не работают, в домах холод. А уже завтра столбики термометра опустятся ниже пяти градусов. Под угрозой - система отопления. Как сообщают в пресс-службе "Владимирэнерго", в восстановительных работах задействовано 135 человек, 45 бригад. Организован круглосуточный оперативный штаб.