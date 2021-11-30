Всё о прививках от коронавируса. Завтра присоединяйтесь к важнейшему диалогу в эфире программы...

Всё о прививках от коронавируса. Завтра присоединяйтесь к важнейшему диалогу в эфире программы "Городская среда" на телеканале "Россия-24". Ждём ваших вопросов, в том числе в видеоформате.Выбор ради... жизни. Каковы темпы вакцинации от коронавируса во Владимирской области? Каков её "зримый эффект"? Когда приблизимся к "коллективному иммунитету"? И как развеять страхи и предубеждения? Важнейшую тему обсудим с Натальей Широбоковой, главным внештатным эпидемиологом департамента здравоохранения.Не пропустите программу "Городская среда" 1 декабря в 17.30 на телеканале "Россия-24". Ждём ваших вопросов в эфире, в вестийных пабликах в соцсетях, а также на наш номер в вацапе. Городская среда: время спрашивать!