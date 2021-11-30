Студенты Владимирского филиала РАНХиГС стали участниками нового мотивационного проекта Конструктор...

Студенты Владимирского филиала РАНХиГС стали участниками нового мотивационного проекта "Конструктор успеха".Как стать успешным и добиться признания? Среди гостей нового мотивационного проекта Президентской академии "Конструктор успеха" - Павел Крашенинников, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. На лекции он презентовал свою новую книгу "7 жизней графа Сперанского". Она приурочена к 250-летию со дня рождения великого государственного деятеля, которое будет отмечаться в январе 2022 года. История одного из "апостолов права в России" - юриста изменившего государство и общество - станет хорошим подспорьем для будущих правоведов, считает автор книги.Павел Крашенинников, председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству:- Задал тональность по поводу отмены крепостного права, и еще важный фактор, что он Александра Второго, тогда он был цесаревичем, он обучал его праву, государственному устройству, философии. Поэтому Александр Второй, когда уже стал императором, смог стать Освободителем.Зампред Следственного комитета России, генерал-полковник Александр Фёдоров в этом году стал лауреатом всероссийской правовой премии имени Михаила Сперанского. Этой наградой отмечают заслуги людей, внесших особый вклад в развитие российского законодательства. Александр Фёдоров подчеркнул важность подобных встреч и проектов. Исторические связи, по его мнению, не должны прерываться.Александр Фёдоров, заместитель председателя Следственного комитета РФ, генерал-полковник:- Зачастую не понять современные правовые институты, подходы к устройству государственного аппарата, и очень важно, чтобы слушатели филиала РАНХиГС уяснили некоторые исторические взаимосвязи.Встречи студентов академии с региональными и федеральными экспертами будут проходить каждую неделю, говорит директор Владимирского филиала РАНХиГС Вячеслав Картухин.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного собрания:- Знания для студентов формируются из общетеоретических знаний в рамках учебного заведения, в рамках лекций, да, но и в рамках таких встреч и практических занятий, поэтому мы просто-напросто наполним этот проект настолько содержательными встречами, это будут эксперты международного, федерального, регионального уровня.Чтобы собрать "конструктор успеха", нужны не только знания, но и умения применить их на практике, уверены гости проекта. Полученный опыт будет надежным фундаментом карьеры будущих управленцев и юристов.Александр Сыпченко, Александр Голубев. «Вести-Владимир»