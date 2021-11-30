Общеизвестно, что личностный и профессиональный рост студентов - будущей элиты нашего общества - зависит от многих факторов.

Важны не только теоретические знания, почерпнутые из лекций высокопрофессиональных педагогов и подкреплённые практическими занятиями, но и содержательные встречи с заслуженными людьми, которые могут задать молодёжи устойчивые ориентиры в жизни. Они становятся важными элементами конструктора успеха.Источник вдохновенияНедавно во Владимирском филиале РАНХиГС стартовал уникальный мотивационный проект с говорящим названием «Конструктор успеха». Благодаря ему студенты могут на равных пообщаться с политиками, бизнесменами, спортсменами и представителями многих других сфер. Экспертами выступают специалисты не только регионального, но и федерального, международного уровней.Именно в пределах этого проекта студентам и преподавателям владимирского филиала Президентской Академии презентовали книгу «7 жизней графа Сперанского». Её автор - председатель комитета Государственной думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.- Я считаю знаковым, что презентация книги прошла именно во Владимире, очень рад возможности пообщаться со студентами РАНХиГС, - говорит Павел Крашенинников. - Ваш земляк разработал столько разных реформ, сколько до него не делал никто. Преобразования касались не только государственного устройства. Он навёл порядок в финансах, выпустил несколько указов Императора по поводу возможности назначения на высокие должности разночинцев (до этого вершины карьерного роста могли покорять лишь дворяне). Также он готовил кодификацию законодательства, в том числе гражданское уложение, но его обвинили в том, что он переписывает КодексНаполеона, а в это время французы подходили к нашим границам. На него написали много доносов. Он уехал в ссылку. Однако даже после этогоСперанский возглавлял несколько губерний, кодифицировал все отрасли законодательства. Благодаря ему у нас появился знаменитый Свод законов Российской империи, который действовал до 1917 года.Великое наследиеАвтор приурочил свою книгу к 250-летию со дня рождения великого государственного деятеля. Биография Сперанского интересует Павла Владимировича уже много лет. Ранее он уже неоднократно посвящал нашему земляку свои литературные труды.Как объяснил Крашенинников, «7 жизней», фигурирующие в названии книги, - это вехи, которые охватывают разные периоды сложной и насыщенной великими свершениями биографии реформатора. Сперанский за 67 лет жизни побывал в самых разных ролях - от второго лица государства, прогрессивного реформатора и наставника Александра II, которого русский народ нарёк Освободителем за отмену крепостного права, до гонимого режимом «нежелательного элемента».- Лично на меня Сперанский влияет уже очень много лет. Он был невероятным человеком. Его целеустремлённость, комплексный подход к решению вопросов - просто удивительны. Даже свод законов Советского Союза формировали, опираясь на труды Сперанского, хотя об этом не говорили. Многие законотворческие наработки Сперанского используют и в наши дни, -рассказывает Павел Крашенинников.Книга «7 жизней графа Сперанского» аккумулирует практически всю литературу о реформаторе, известную на данный момент. Автор использовал дневники великого уроженца Владимирской земли, «поднял» уникальные архивные записи. Книга обладает и научной ценностью - в ней опубликовали новые, доселе не известные широкой публике материалы.«Горит, как свеча»Кроме того, на мероприятии со студентами Владимирского филиала РАНХиГС пообщался заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации, ге­не­рал-пол­ков­ник Александр Фёдоров, который в этом году стал лауреатом Всероссийской премии имени Михаила Сперанского.- Мы живём в очень интересное время. Однако то, что происходит сейчас, обладает глубокими историческими корнями. Мы вступаем в 2022 год - год 350-летия со дня рождения императора Петра I и год, когда мы будем отмечать 250-летие со дня рождения Михаила Михайловича Сперанского, уроженца Владимирской земли. Казалось бы, что общего между этими людьми? Петр Великий начал глубинные реформы в нашем государстве, но во многом они остались незавершёнными. Работами Сперанского эти реформы получили своё продолжение. Результатом их стало полное Собрание законов Российской империи и Свод законов. То, что задумал Пётр I, во многом воплотил Михаил Михайлович, - говорит Александр Фёдоров.Он также выразил мнение, что без понимания процессов, которые проходили в нашей стране, зачастую нельзя понять современные правовые институты, подходы к устройству государственного аппарата. По словам генерал-полковника, очень важно, чтобы студенты Владимирского филиала РАНХиГС уяснили эти исторические взаимосвязи, ведь именно они в будущем займутся вопросами законотворчества и правоприменения.- Получить премию имени Сперанского для меня важно. Я родился в Ленинграде, рос рядом с Александро-Невской лаврой, где находится место упокоения великого законотворца. Буквально 2 месяца назад я там побывал. Могила Михаила Михайловича прекрасно сохранилась -гранитная плита, на ней установлен позолоченный крест, который, особенно на фоне осенней природы, горел, как свеча. Это очень символично. Сперанский зажёг свечу правовых знаний, правового устройства государства. Недаром в исследованиях специалистов ещё в 19-м веке его называли гением и реформатором Российской государственной системы. Это человек, который внёс очень большой вклад в понимание государственного устройства, в развитие государственных институтов. Быть причастным к воплощению его замыслов, к мероприятиям, которые посвящены его памяти, - не только очень интересно, но и полезно, - считает Александр Фёдоров.Встреча с московскими гостями искренне вдохновила студентов. Студентка 4-го курса Владимирского филиала РАНХиГС Диана Юн поделилась эмоциями:- Такие встречи очень важны для нас, на них всегда узнаёшь что-то новое. МихаилСперанский - наш земляк, безусловно, важно знать историю, и Павел Владимирович внёс очень большой вклад в популяризацию наследия великого законотворца, приехал к нам, несмотря на огромное количество задач на ответственном посту. Было очень интересно его послушать, принять его опыт, узнать исторические факты. Михаил Сперанский в первую очередь - реформатор, который сделал огромный вклад в российское право, и нам как будущим юристам это безусловно важно знать, равняться на него.В будущем ребят ждет ещё много не менее интересных встреч.- Подобные встречи будут проходить практически каждую неделю. Следующим спикером станет Вячеслав Кузин, который расскажет студентам о том, как формируют бюджет нашей области. Встречи с такими людьми для студентов незабываемы, необходимы и очень полезны, -говорит директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного Собрания Вячеслав Картухин.