Общеизвестно, что личностный и профессиональный рост студентов - будущей элиты нашего общества - зависит от многих факторов.
Важны не только теоретические знания, почерпнутые из лекций высокопрофессиональных педагогов и подкреплённые практическими занятиями, но и содержательные встречи с заслуженными людьми, которые могут задать молодёжи устойчивые ориентиры в жизни. Они становятся важными элементами конструктора успеха.
Источник вдохновения
Недавно во Владимирском филиале РАНХиГС стартовал уникальный мотивационный проект с говорящим названием «Конструктор успеха». Благодаря ему студенты могут на равных пообщаться с политиками, бизнесменами, спортсменами и представителями многих других сфер. Экспертами выступают специалисты не только регионального, но и федерального, международного уровней.
Именно в пределах этого проекта студентам и преподавателям владимирского филиала Президентской Академии презентовали книгу «7 жизней графа Сперанского». Её автор - председатель комитета Государственной думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
- Я считаю знаковым, что презентация книги прошла именно во Владимире, очень рад возможности пообщаться со студентами РАНХиГС, - говорит Павел Крашенинников. - Ваш земляк разработал столько разных реформ, сколько до него не делал никто. Преобразования касались не только государственного устройства. Он навёл порядок в финансах, выпустил несколько указов Императора по поводу возможности назначения на высокие должности разночинцев (до этого вершины карьерного роста могли покорять лишь дворяне). Также он готовил кодификацию законодательства, в том числе гражданское уложение, но его обвинили в том, что он переписывает Кодекс
Наполеона, а в это время французы подходили к нашим границам. На него написали много доносов. Он уехал в ссылку. Однако даже после этого
Сперанский возглавлял несколько губерний, кодифицировал все отрасли законодательства. Благодаря ему у нас появился знаменитый Свод законов Российской империи, который действовал до 1917 года.
Великое наследие
Автор приурочил свою книгу к 250-летию со дня рождения великого государственного деятеля. Биография Сперанского интересует Павла Владимировича уже много лет. Ранее он уже неоднократно посвящал нашему земляку свои литературные труды.
Как объяснил Крашенинников, «7 жизней», фигурирующие в названии книги, - это вехи, которые охватывают разные периоды сложной и насыщенной великими свершениями биографии реформатора. Сперанский за 67 лет жизни побывал в самых разных ролях - от второго лица государства, прогрессивного реформатора и наставника Александра II, которого русский народ нарёк Освободителем за отмену крепостного права, до гонимого режимом «нежелательного элемента».
- Лично на меня Сперанский влияет уже очень много лет. Он был невероятным человеком. Его целеустремлённость, комплексный подход к решению вопросов - просто удивительны. Даже свод законов Советского Союза формировали, опираясь на труды Сперанского, хотя об этом не говорили. Многие законотворческие наработки Сперанского используют и в наши дни, -
рассказывает Павел Крашенинников.
Книга «7 жизней графа Сперанского» аккумулирует практически всю литературу о реформаторе, известную на данный момент. Автор использовал дневники великого уроженца Владимирской земли, «поднял» уникальные архивные записи. Книга обладает и научной ценностью - в ней опубликовали новые, доселе не известные широкой публике материалы.
«Горит, как свеча»
Кроме того, на мероприятии со студентами Владимирского филиала РАНХиГС пообщался заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации, генерал-полковник Александр Фёдоров, который в этом году стал лауреатом Всероссийской премии имени Михаила Сперанского.
- Мы живём в очень интересное время. Однако то, что происходит сейчас, обладает глубокими историческими корнями. Мы вступаем в 2022 год - год 350-летия со дня рождения императора Петра I и год, когда мы будем отмечать 250-летие со дня рождения Михаила Михайловича Сперанского, уроженца Владимирской земли. Казалось бы, что общего между этими людьми? Петр Великий начал глубинные реформы в нашем государстве, но во многом они остались незавершёнными. Работами Сперанского эти реформы получили своё продолжение. Результатом их стало полное Собрание законов Российской империи и Свод законов. То, что задумал Пётр I, во многом воплотил Михаил Михайлович, - говорит Александр Фёдоров.
Он также выразил мнение, что без понимания процессов, которые проходили в нашей стране, зачастую нельзя понять современные правовые институты, подходы к устройству государственного аппарата. По словам генерал-полковника, очень важно, чтобы студенты Владимирского филиала РАНХиГС уяснили эти исторические взаимосвязи, ведь именно они в будущем займутся вопросами законотворчества и правоприменения.
- Получить премию имени Сперанского для меня важно. Я родился в Ленинграде, рос рядом с Александро-Невской лаврой, где находится место упокоения великого законотворца. Буквально 2 месяца назад я там побывал. Могила Михаила Михайловича прекрасно сохранилась -
гранитная плита, на ней установлен позолоченный крест, который, особенно на фоне осенней природы, горел, как свеча. Это очень символично. Сперанский зажёг свечу правовых знаний, правового устройства государства. Недаром в исследованиях специалистов ещё в 19-м веке его называли гением и реформатором Российской государственной системы. Это человек, который внёс очень большой вклад в понимание государственного устройства, в развитие государственных институтов. Быть причастным к воплощению его замыслов, к мероприятиям, которые посвящены его памяти, - не только очень интересно, но и полезно, - считает Александр Фёдоров.
Встреча с московскими гостями искренне вдохновила студентов. Студентка 4-го курса Владимирского филиала РАНХиГС Диана Юн поделилась эмоциями:
- Такие встречи очень важны для нас, на них всегда узнаёшь что-то новое. Михаил
Сперанский - наш земляк, безусловно, важно знать историю, и Павел Владимирович внёс очень большой вклад в популяризацию наследия великого законотворца, приехал к нам, несмотря на огромное количество задач на ответственном посту. Было очень интересно его послушать, принять его опыт, узнать исторические факты. Михаил Сперанский в первую очередь - реформатор, который сделал огромный вклад в российское право, и нам как будущим юристам это безусловно важно знать, равняться на него.
В будущем ребят ждет ещё много не менее интересных встреч.
- Подобные встречи будут проходить практически каждую неделю. Следующим спикером станет Вячеслав Кузин, который расскажет студентам о том, как формируют бюджет нашей области. Встречи с такими людьми для студентов незабываемы, необходимы и очень полезны, -
говорит директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного Собрания Вячеслав Картухин.