Многолетнее противостояние акционеров вокруг ПАО Тольяттиазот подходит к концу. На внеочередном собрании акционеров 27 ноября представители компании Дмитрия Мазепина Уралхим получили все пять мест в совете директоров предприятия. Опрошенные Дни.ру эксперты высказали свое мнение о конфликте акционеров крупнейшего предприятия страны.

Многолетнее противостояние акционеров вокруг ПАО "Тольяттиазот" подходит к концу. На внеочередном собрании акционеров 27 ноября представители компании Дмитрия Мазепина "Уралхим" получили все пять мест в совете директоров предприятия. Опрошенные "Дни.ру" эксперты высказали свое мнение о конфликте акционеров крупнейшего предприятия страны.История противостояния акционеров "Тольяттиазота" началась в 2008 году, когда возглавляемая Дмитрием Мазепиным компания по производству химических удобрений "Уралхим" выкупила часть акций предприятия у "Реновы" Виктора Вексельберга. Новый совладелец начал указывать на плачевное финансовое положение предприятия и необходимость инвестиций в промышленную безопасность.В 2019 году Следственный комитет возбудил уголовное дело против владельцев контрольного пакета акций "Тольяттиазота" Владимира и Сергея Махлаев. Их обвинили в в совершении преступлений по ч. 3 ст. 210 УК (об организации или участии в преступном сообществе), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и по ч. 3 ст. 210 УК РФ и ч. 2 ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов).Комсомольский районный суд Тольятти заочно признал Владимира и Сергея Махлаев, а также экс-гендиректора ТОАЗа Евгения Королева и граждан Швейцарии Андреаса Циви и Беата Рупрехта виновными в хищении 85 миллиардов рублей у предприятия и его акционеров. Владимира Махлая осудили на 9 лет и 6 месяцев лишения свободы. Помимо этого, инстанция удовлетворила гражданские иски "Уралхима" к ТОАЗу на общую сумму более 87 миллиардов рублей.Осужденные, которые к тому времени покинули Россию, выразили несогласие с вынесенным приговором. При этом 87 миллиардов Сергей Махлай выплатить не смог, в результате чего был признан банкротом. Структуры Мазепина объявили, что не против покупки контрольного пакета акций.Новый виток противостояния вокруг завода начался в августе 2021 года. Холдинг Дмитрия Мазепина потребовал проведения собрания акционеров не позднее 3 ноября. Однако предыдущие управленцы ссылались на неблагополучную эпидемиологическую обстановку. Тем не менее "Уралхим" через суд назначил внеочередное собрание акционеров на 27 ноября.Накануне был задержан исполняющий обязанности гендиректора управляющей компании Андрей Бобков. Кроме того, перед собранием на территорию "Тольяттиазот" зашло подразделение Росгвардии, которое заменило ЧОП "Алмаз", осуществлявший охрану предприятия.В результате собрания представители холдинга Мазепина получили все пять мест в обновленном совете директоров "Тольяттиазота", хотя "Уралхим" владеет лишь 9,97% акций завода. Контрольным пакетом "Тольяттиазот" голосовал Олег Егерев, которого суд назначил финансовым управляющим имуществом совладельца предприятия Сергея Махлая в рамках процедуры его банкротства.По результатам собрания 27 ноября генеральным директором "Тольяттиазота" стал Анатолий Шаблинский, ранее возглавлявший филиал "Уралхима" в Кирово-Чепецке, а председателем совета директоров – Дмитрий Татьянин, директор по правовым вопросам холдинга."Проводя ВОСА, "Уралхим" действовал строго в соответствии с действующим законодательством и вступившим силу решением Арбитражного суда Самарской области от 22 ноября 2021 года", – в сообщении на сайте холдинга.В свою очередь представители владельца "Тольяттиазота" Сергея Махлая , что действия осуществлены в интересах "Уралхима" с целью незаконной смены совета директоров. Они обвинили холдинг в рейдерском захвате.В сложившейся вокруг "Тольяттиазота" ситуации прослеживается несколько трендов, отметил в беседе с "Дни.ру" юрист, председатель коллегии адвокатов Москвы "Григориадис Групп" Дмитрий Григориади."Первый – наличие административного ресурса. Когда одна из сторон конфликта обладает административным ресурсом, ей уделяется повышенное внимание. Оппоненты таким вниманием обделены. Второй – исходя из закона об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью, мажоритарный акционер в России, как правило, всегда прав. Особенно когда мажоритарий обладает большинством – в таком случае решения принимаются фактически единолично. Но если у миноритария есть административный ресурс, то ситуация меняется", – пояснил эксперт.Еще одной тенденцией адвокат считает практику перевода гражданских споров в уголовную плоскость. "Если то или иное лицо понимает, что в обычной схватке в арбитражном суде или суде общей юрисдикции ждать результатов бесполезно, возбуждается уголовное дело, начинается психологическое давление, добываются доказательства в виде показаний свидетелей, – продолжает Григориади. – Таким образом устраняется источник проблем и центр принятия решений противоположной стороны, миноритарии получают карт-бланш и полное внимание суда".Лишение мажоритарного акционера контроля над предприятием юрист назвал нестандартной ситуацией. Кроме того, адвокат считает недопустимым вмешательство государственного силового органа в спор двух хозяйствующих субъектов. "Росгвардия не уполномочена заходить на территорию предприятия. Есть служба судебных приставов, которая исполняет принятые судебные решения, и Росгвардия к ней не относится", – пояснил Григориади."Тольяттиазот" — один из крупнейших в мире производителей аммиака, метанола и карбамида с собственным перевалочным пунктом и прямым выходом в Черное море, комментирует руководитель центра "Региональные исследования" Дмитрий Лобойко.В конфликте вокруг предприятия эксперт видит не только экономическую, но и политическую составляющую. "Речь идет о порядка миллиарда долларов прибыли в год. Соответственно, такие ресурсы должны быть в руках лояльных к государству предпринимателей", – сказал Лобойко.По его мнению, объективной стороны в конфликте нет. Участие Росгвардии указывает на то, что в смене руководства завода имеются признаки рейдерского захвата, считает аналитик. В то же время он отметил, что текущей ситуации предшествовала длительная череда событий и не очень грамотное реагирование менеджмента предприятия."Например, пару лет назад руководство предприятия захотело воспользоваться всеобщим хайпом и разместило в ключевых деловых газетах рекламные полосы с надписью "Я/Мы Тольяттиазот", что с точки зрения пиара абсолютно неграмотный, нелепый ход и хорошая иллюстрация поведения бывших собственников, – говорит эксперт. – Махлаи нанимали международные пиар-агентства, юридические компании, чтобы они занимались решением вопросов. По сути искали "решал" на международной арене, потратив на это немыслимое количество денег".Что касается Тольятти, то аналитик считает, что на экономическое состояние города происходящее на заводе не повлияет. "Для жителей региона мало что меняется со сменой собственника, кто является бенефициаром предприятия местным жителям безразлично", – резюмировал эксперт.Последние несколько лет корпоративные войны набирают силу и идут уже не в малых и средних компаниях, а на крупнейших предприятиях страны – уровень административного ресурса и воздействия на оппонентов возрастает значительно, рассказал эксперт общероссийского движения "Сильная Россия" по правовым вопросам, заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов."Проведение внеочередного собрания и смена совета директоров позволят вести операционную деятельность компании в интересах собственников с небольшой долей пакета, – говорит эксперт. – В силу того, что они фактически перехватили управление предприятием, мажоритарный владелец не сможет получать прибыть от завода и влиять на его операционно-хозяйственную деятельность".По мнению юриста, Махлаям могут предложить пойти на компромисс: выкупить их пакет акций, после этого проблемы у бывших собственников завершатся. Если этого не произойдет, то миноритарий может фактически извлекать прибыль из предприятия, отметил Краснов."Не исключено, что бывшие собственники пойдут на сделку с "Уралхимом" или попытаются перевести спор из национального законодательства в иностранную юрисдикцию и международные суды", – резюмировал юрист.