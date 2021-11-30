Фельдшеры отделения скорой помощи в Радужном получили еще два выговора. Информация об этом появилась в социальных сетях. Председатель межрегионального профсоюза работников

Фельдшеры отделения скорой помощи в Радужном получили еще два выговора. Информация об этом появилась в социальных сетях. Председатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения “Действие” опубликовал документы за подписью главврача. Судя по ним, один из выговоров объявлен по итогам прокурорской проверки. А другой – за просроченные медикаменты в укладке бригады скорой помощи. Вот как обосновывается один из