В целях восстановления прав местных жителей прокуратурой поданы исковые заявления. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

Прокуратура Камешковского района обязала местных чиновников обеспечить земельные участки пяти многодетных семей коммунальной инфраструктурой.Установлено, что пары получили наделы для улучшения жилищных условий. Однако на месте выяснилось, что коммуникации к ним не подведены.В целях восстановления прав местных жителей прокуратурой поданы исковые заявления. Суд удовлетворил требования ведомства.Решение суда в законную силу пока не вступило.