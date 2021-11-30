Прокуратурой Владимирской области проводится проверка по факту получения малолетним ранения из...

Прокуратурой Владимирской области проводится проверка по факту получения малолетним ранения из пневматического оружия.Пресс-служба прокуратуры Владимирской области информирует, что 28 ноября 2021 года в Центральную районную больницу г. Камешково для оказания медицинской помощи был доставлен малолетний, 2019 года рождения.По предварительной информации мальчик проживает в п. им М.Горького Камешковского района с матерью, ее сожителем и старшими братом и сестрой.В этот день мужчина пренебрег требованиями безопасности к хранению пневматического оружия, оставив пистолет в свободном доступе на кухонном столе.Оставшись в какое-то время без присмотра взрослых, малолетний ребенок взял оружие и выстрелил из него, попав себе в область лица. Мальчик в настоящее время находится на лечении в одной из московских клиник.Прокуратурой во взаимодействии с другими правоохранительными органами выясняются все обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка действиям родителей ребенка, работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Результаты проверки находятся на контроле прокурора области.Фото: https://pixabay.com/ru/