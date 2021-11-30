Во время ремонта теплосети во Владимире на ул. Казарменной временно ограничат...
Во время ремонта теплосети во Владимире на ул. Казарменной временно ограничат теплоснабжение
Владимирский филиал «Т Плюс» информирует, что в связи с ремонтными работами на магистральных тепловых сетях в районе ул. Казарменной, д.9, в период с 15 часов 30 ноября до 6 утра 1 декабря будет прекращена поставка тепловой энергии жителям Ленинского района (полный список адресов, попавших под ограничения, размещен ниже).
Под отключение попадут 233 жилых дома, детсады, четыре больницы и 41 административное здание. По окончании работ на оборудовании тепловых сетей восстановлением теплоснабжения у потребителей займутся управляющие компании.
Список домов, попавших под отключение:
Адрес
№ домов
9 Января
5а, 1, 3, 4а, 7, 1а, 2
Красноармейская
22, 26, 30а, 32, 34, 36, 24, 24а, 28, 30, 34г
Октябрьский Военный городок
21, 23, 24, 25, 7, 7а, 120, 121, 122, 123, 129, 22, 35
Дворянская
16
Д.Левитана
26, 29, 3, 31, 33, 35, 3б, 3в, 4а, 5, 5а, 2, 1, 27а, 1а, 4, 4г,
Доватора
2, 3а, 3
пр-т Ленина
1, 2, 3, 5, 78а, 23, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 21а, 9, 25, 25а, 27, 27а, 27б, 29, 10, 12, 12а, 14, 16, 8, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 32а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 53, 23а, 35, 35а, 35б, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 51
Лесная
2, 9/9
Офицерская
20, 10, 11, 1, 12, 3, 33, 33а, 5/26, 8
Пичугина
12, 12а, 14, 1/2, 3, 10, 11, 7, 8, 9, 11а, 11б, 13
Разина
11, 12а, 12, 7а, 7б, 14, 1, 12, 2а, 3, 4, 5, 7, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 22б, 24, 16, 26, 28, 31, 33
Садовая
15, 17, 11а
Студеная гора
34, 34а, 36, 5б, 7, 44а, 5в, 7
Сущевская
1, 13а, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 7а, 2а
Казарменная
5, 5а, 9, 7, 9а
МОПРа
12, 12а, 13, 15, 14а
Ломоносова
1
Н.Ямская
2, 2а, 4, 6, 17, 17а, 19
Н.Ямской пер.
4, 4б, 6а, 1а, 2, 6, 8, 2а
Мусоргского
1, 3, 8
Глинки
5/1,
Чайковского
1а, 2
Стасова
1/36, 3/1, 5/2, 7/29
Стасова пр.
3, 5
Пар.Коммуны
19, 28
Западная
60
Чапаева
3, 5, 8, 8а
Солнечная
52
Василисина
1, 1а, 11, 11а, 13, 3, 5, 7, 9, 9а, 4, 4а, 6
Сперанского
1
Н.Дуброва
20, 22, 24, 28а, 1, 3, 3а, 5, 7, 11, 11а, 13а, 13б, 15, 9, 23, 25, 27, 29, 31
Пугачева
60а, 62
Фатьянова
2а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 18а, 20, 21, 14, 4а, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28
В.Дуброва
43
Тихонравова
1, 3, 3а, 4, 6
Адрес
№ домов
9 Января
5а, 1, 3, 4а, 7, 1а, 2
Красноармейская
22, 26, 30а, 32, 34, 36, 24, 24а, 28, 30, 34г
Октябрьский Военный городок
21, 23, 24, 25, 7, 7а, 120, 121, 122, 123, 129, 22, 35
Дворянская
16
Д.Левитана
26, 29, 3, 31, 33, 35, 3б, 3в, 4а, 5, 5а, 2, 1, 27а, 1а, 4, 4г,
Доватора
2, 3а, 3
пр-т Ленина
1, 2, 3, 5, 78а, 23, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 21а, 9, 25, 25а, 27, 27а, 27б, 29, 10, 12, 12а, 14, 16, 8, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 32а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 53, 23а, 35, 35а, 35б, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 51
Лесная
2, 9/9
Офицерская
20, 10, 11, 1, 12, 3, 33, 33а, 5/26, 8
Пичугина
12, 12а, 14, 1/2, 3, 10, 11, 7, 8, 9, 11а, 11б, 13
Разина
11, 12а, 12, 7а, 7б, 14, 1, 12, 2а, 3, 4, 5, 7, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 22б, 24, 16, 26, 28, 31, 33
Садовая
15, 17, 11а
Студеная гора
34, 34а, 36, 5б, 7, 44а, 5в, 7
Сущевская
1, 13а, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 7а, 2а
Казарменная
5, 5а, 9, 7, 9а
МОПРа
12, 12а, 13, 15, 14а
Ломоносова
1
Н.Ямская
2, 2а, 4, 6, 17, 17а, 19
Н.Ямской пер.
4, 4б, 6а, 1а, 2, 6, 8, 2а
Мусоргского
1, 3, 8
Глинки
5/1,
Чайковского
1а, 2
Стасова
1/36, 3/1, 5/2, 7/29
Стасова пр.
3, 5
Пар.Коммуны
19, 28
Западная
60
Чапаева
3, 5, 8, 8а
Солнечная
52
Василисина
1, 1а, 11, 11а, 13, 3, 5, 7, 9, 9а, 4, 4а, 6
Сперанского
1
Н.Дуброва
20, 22, 24, 28а, 1, 3, 3а, 5, 7, 11, 11а, 13а, 13б, 15, 9, 23, 25, 27, 29, 31
Пугачева
60а, 62
Фатьянова
2а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 18а, 20, 21, 14, 4а, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28
В.Дуброва
43
Тихонравова
1, 3, 3а, 4, 6
Фото: www.pexels.com/