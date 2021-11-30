Во время ремонта теплосети во Владимире на ул. Казарменной временно ограничат...

Во время ремонта теплосети во Владимире на ул. Казарменной временно ограничат теплоснабжениеВладимирский филиал «Т Плюс» информирует, что в связи с ремонтными работами на магистральных тепловых сетях в районе ул. Казарменной, д.9, в период с 15 часов 30 ноября до 6 утра 1 декабря будет прекращена поставка тепловой энергии жителям Ленинского района (полный список адресов, попавших под ограничения, размещен ниже).Под отключение попадут 233 жилых дома, детсады, четыре больницы и 41 административное здание. По окончании работ на оборудовании тепловых сетей восстановлением теплоснабжения у потребителей займутся управляющие компании.Список домов, попавших под отключение:Адрес№ домов9 Января5а, 1, 3, 4а, 7, 1а, 2Красноармейская22, 26, 30а, 32, 34, 36, 24, 24а, 28, 30, 34гОктябрьский Военный городок21, 23, 24, 25, 7, 7а, 120, 121, 122, 123, 129, 22, 35Дворянская16Д.Левитана26, 29, 3, 31, 33, 35, 3б, 3в, 4а, 5, 5а, 2, 1, 27а, 1а, 4, 4г,Доватора2, 3а, 3пр-т Ленина1, 2, 3, 5, 78а, 23, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 21а, 9, 25, 25а, 27, 27а, 27б, 29, 10, 12, 12а, 14, 16, 8, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 32а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 53, 23а, 35, 35а, 35б, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 51Лесная2, 9/9Офицерская20, 10, 11, 1, 12, 3, 33, 33а, 5/26, 8Пичугина12, 12а, 14, 1/2, 3, 10, 11, 7, 8, 9, 11а, 11б, 13Разина11, 12а, 12, 7а, 7б, 14, 1, 12, 2а, 3, 4, 5, 7, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 22б, 24, 16, 26, 28, 31, 33Садовая15, 17, 11аСтуденая гора34, 34а, 36, 5б, 7, 44а, 5в, 7Сущевская1, 13а, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 7а, 2аКазарменная5, 5а, 9, 7, 9аМОПРа12, 12а, 13, 15, 14аЛомоносоваН.Ямская2, 2а, 4, 6, 17, 17а, 19Н.Ямской пер.4, 4б, 6а, 1а, 2, 6, 8, 2аМусоргского1, 3, 8Глинки5/1,Чайковского1а, 2Стасова1/36, 3/1, 5/2, 7/29Стасова пр.3, 5Пар.Коммуны19, 28Западная60Чапаева3, 5, 8, 8аСолнечная52Василисина1, 1а, 11, 11а, 13, 3, 5, 7, 9, 9а, 4, 4а, 6СперанскогоН.Дуброва20, 22, 24, 28а, 1, 3, 3а, 5, 7, 11, 11а, 13а, 13б, 15, 9, 23, 25, 27, 29, 31Пугачева60а, 62Фатьянова2а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 18а, 20, 21, 14, 4а, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28В.Дуброва43Тихонравова1, 3, 3а, 4, 6Адрес№ домов9 Января5а, 1, 3, 4а, 7, 1а, 2Красноармейская22, 26, 30а, 32, 34, 36, 24, 24а, 28, 30, 34гОктябрьский Военный городок21, 23, 24, 25, 7, 7а, 120, 121, 122, 123, 129, 22, 35Дворянская16Д.Левитана26, 29, 3, 31, 33, 35, 3б, 3в, 4а, 5, 5а, 2, 1, 27а, 1а, 4, 4г,Доватора2, 3а, 3пр-т Ленина1, 2, 3, 5, 78а, 23, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 21а, 9, 25, 25а, 27, 27а, 27б, 29, 10, 12, 12а, 14, 16, 8, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 32а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 53, 23а, 35, 35а, 35б, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 51Лесная2, 9/9Офицерская20, 10, 11, 1, 12, 3, 33, 33а, 5/26, 8Пичугина12, 12а, 14, 1/2, 3, 10, 11, 7, 8, 9, 11а, 11б, 13Разина11, 12а, 12, 7а, 7б, 14, 1, 12, 2а, 3, 4, 5, 7, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 22б, 24, 16, 26, 28, 31, 33Садовая15, 17, 11аСтуденая гора34, 34а, 36, 5б, 7, 44а, 5в, 7Сущевская1, 13а, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 7а, 2аКазарменная5, 5а, 9, 7, 9аМОПРа12, 12а, 13, 15, 14аЛомоносоваН.Ямская2, 2а, 4, 6, 17, 17а, 19Н.Ямской пер.4, 4б, 6а, 1а, 2, 6, 8, 2аМусоргского1, 3, 8Глинки5/1,Чайковского1а, 2Стасова1/36, 3/1, 5/2, 7/29Стасова пр.3, 5Пар.Коммуны19, 28Западная60Чапаева3, 5, 8, 8аСолнечная52Василисина1, 1а, 11, 11а, 13, 3, 5, 7, 9, 9а, 4, 4а, 6СперанскогоН.Дуброва20, 22, 24, 28а, 1, 3, 3а, 5, 7, 11, 11а, 13а, 13б, 15, 9, 23, 25, 27, 29, 31Пугачева60а, 62Фатьянова2а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 18а, 20, 21, 14, 4а, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28В.Дуброва43Тихонравова1, 3, 3а, 4, 6Фото: www.pexels.com/