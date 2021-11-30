Теперь вместо мягкого кресла начальника ему грозят железные тюремные нары.

В Муроме пьяный коммерческий директор фирмы расчленил своего компаньона. Уголовное дело по факту убийства передано в Муромский городской суд для рассмотрения. Бизнесмену также вменяют незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ.Следствием установлено, что 30 января бывший соучредитель и коммерческий директор встретились на квартире у последнего. Распивая спиртное и обсуждая методы руководства, знакомый стал высказывать руководителю претензии, в результате чего между ними произошла ссора. По пьяной лавочке мужчина взял и забил до смерти своего компаньона.После убийства, для сокрытия следов преступления, он расчленил труп на несколько частей и упаковал их в мешки. На автомобиле душегуб вывез их на территорию ГСК «Березовая роща», где спрятал в железобетонное кольцо, вкопанное в землю. Однако утаить содеянное не получилось.Также злоумышленнику инкриминируется покупка и хранение более одного килограмма пороха, а также самодельного предмета, снаряженного смесью, содержащей бездымный порох и пиротехнического состава.Теперь вместо мягкого кресла начальника ему грозят железные тюремные нары.