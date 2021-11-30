Мостовой переход - важнейшая часть четвёртого этапа строительства федеральной трассы М-12...

Мостовой переход - важнейшая часть четвёртого этапа строительства федеральной трассы М-12 Москва-Казань. С берега Оки наш корреспондент Екатерина Таманова.Новый мост - один из самых сложных объектов трассы М-12. Работы на левом и правом берегу Оки ведутся с апреля этого года. Здесь соорудили вахтовые городки для строителей, укрепили берег, развернули бетонные заводы. Для строительства новой переправы выбрали вантовую систему, такой подход позволяет увеличить длину пролетов и прекрасно впишется в пейзаж с уже существующим мостом.Даулет Сизо, заместитель руководителя проекта:- Я думаю они будут прекрасно сочетаться рядом. Различие в том, что на соседнем мосту три пилона. На строящемся нашем сооружении будет два пилона. Здесь в русловой части два пролета по сто двадцать метров и русловой центральный пролет 254 метра.На объекте сейчас работают полтысячи человек и сто единиц техники, в том числе несколько плавсистем, организованна паромная переправа. Сейчас работы ведутся одновременно на всех 17-ти опорах будущего моста. Для удобства строителей, был возведен технологический мост, длиной в 130 метров.Екатерина Таманова, корреспондент:- Сейчас, завершается подготовительный этап строительства мостового перехода. Здесь будет возведена русловая опора - пилон высотой более 80-ти метров. Это один из самых сложных этапов строительства.Два пилона N-образной формы будут располагаться прямо посередине моста. Работы по их возведению начнутся после утверждения проектно-сметной документации. Сейчас, на объект уже прибыли металлоконструкции пролетного строения, весом в триста тридцать тонн. Они изготовлены в Курганской области из металла повышенной прочности, материал может выдержать температуры от минус 70-ти до 450-ти градусов. На левом берегу реки идут работы по их сборке.Александр Зарянов, старший прораб:- Мы объедением секции пролетного строения друг с другом, объединяем при помощи сварки свариваем. Ну и соответственно объеденяем поперечными балками, то есть полностью укрупняем блок и готовим к монтажу на пролет.До конца года на объекте планируют закончить бетонные работы на 14-ти опорах из 17-ти. Строительство моста идет по графику. Новая четырехполосная переправа соединяющая Владимирскую и Нижегородскую области заработает в сентябре 2023 года.Екатерина Таманова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".