Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской...

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области во взаимодействии с региональным УФСБ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 36-летнему жителю города Петушки.Его признали виновным в даче взятки должностному лицу лично, в значительном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.Следствием и судом установлено, что в сентябре 2021 года обвиняемый за прекращение проведения в отношении его знакомого оперативно-розыскных мероприятий, с последующим содействием в непривлечении его к уголовной ответственности за нарушение миграционного законодательства, осуществил дачу взятки в размере 60 тысяч рублей сотруднику регионального УФСБ, действующего в рамках оперативного эксперимента.В момент передачи незаконного денежного вознаграждения мужчина был задержан.Вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся.С учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд приговорил жителя Петушков к штрафу в размере 350 тысяч рублей.Фото: https://pixabay.com/ru/