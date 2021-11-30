В ходе информативного занятия ребята ответили на задания Всероссийской онлайн-олимпиады, проводимой в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Урок по безопасности дорожного движения состоялся с учащимися четвертого класса Судогодской средней школы № 1, и стал одним из ярких моментов привлечения детей к участию во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги», проводимой в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Занятие со школьниками провела инспектор отделения ГИБДД ОМВД России по Судогодскому району Ирина Дугина.В приветственном слове старший лейтенант полиции подчеркнула, что ежедневно ребята овладевают знаниями по русскому языку, математике, литературе и другим предметам, а знание Правил дорожного движения оценивается каждый день на дороге, и всем, кто не допустил ошибок на проезжей части, сохранил свое здоровье – ставится «отлично».Инспектор ГИБДД напомнила ребятам алгоритм перехода проезжей части по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу, правила поведения в общественном транспорте. Полицейский акцентировала внимание учащихся на особенностях движения по дорогам в зимний период, а также рассказала о последствиях игнорирования ПДД. В качестве примеров Ирина Дугина проинформировала школьников о дорожно-транспортных происшествиях с участием несовершеннолетних. Юные пешеходы узнали, какие «дорожные ловушки» могут их подстерегать.После беседы школьники активно выполняли задания Олимпиады, а также пообещали соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными и всегда помнить о своей безопасности на дороге.