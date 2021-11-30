В ходе информативного занятия ребята ответили на задания Всероссийской онлайн-олимпиады, проводимой в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Урок по безопасности дорожного движения состоялся с учащимися четвертого класса Судогодской средней школы № 1, и стал одним из ярких моментов привлечения детей к участию во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги», проводимой в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Занятие со школьниками провела инспектор отделения ГИБДД ОМВД России по Судогодскому району Ирина Дугина.
В приветственном слове старший лейтенант полиции подчеркнула, что ежедневно ребята овладевают знаниями по русскому языку, математике, литературе и другим предметам, а знание Правил дорожного движения оценивается каждый день на дороге, и всем, кто не допустил ошибок на проезжей части, сохранил свое здоровье – ставится «отлично».
Инспектор ГИБДД напомнила ребятам алгоритм перехода проезжей части по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу, правила поведения в общественном транспорте. Полицейский акцентировала внимание учащихся на особенностях движения по дорогам в зимний период, а также рассказала о последствиях игнорирования ПДД. В качестве примеров Ирина Дугина проинформировала школьников о дорожно-транспортных происшествиях с участием несовершеннолетних. Юные пешеходы узнали, какие «дорожные ловушки» могут их подстерегать.
После беседы школьники активно выполняли задания Олимпиады, а также пообещали соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными и всегда помнить о своей безопасности на дороге.