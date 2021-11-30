Температура в их квартирах немногим выше уличной. В Суздале жители нескольких домов накануне зимы...

Температура в их квартирах немногим выше уличной. В Суздале жители нескольких домов накануне зимы остались без отопления. Что стало причиной и когда дадут тепло выяснял Дмитрий Горкин.- У меня нет денег на обогреватели. И вынуждена обогреваться газом или вот кирпичом, мне посоветовали. Вот так включаю и греюсь.Этот кирпич на газовой плите для Лидии Александровны стал единственным способом согреть помещение. Целый месяц в её квартире температура не поднимается выше 15 градусов. Чтобы не замёрзнуть, ходить приходиться в пуховике. Батареи ледяные. При этом плата за отопление приходит исправно. В такой же ситуации оказались ещё около десяти жителей Суздаля из трёх домов на бульваре Всполье. При этом обращались и в экстренную службу и даже дошли до прокуратуры.Лидия Чернышова, жительница дома №6:- У нас проблема эта происходит с 28 октября у нас отключили отопление, в квартирах очень холодно, давали только отопление тогда, когда приходили измерять температуру. На три часа. В 12 включат, проверят, какая температура а в три часа уже все батареи холодные.Ольга, жительница дома№8:- Обогревателем, газ включаем, спим одетые. Главное, что дети начинают болеть. Это дурдом. А сколько мы платим за квартиру, за отопление сколько мы платим? И никто главное дело нам ответов не даёт когда это всё - потерпите, завтра, послезавтра. Никто ничего конкретно нам не говорит, почему такая ситуация сложилась.Выяснить причину и помочь жителям попытался местный общественник Павел Мальков. Он прошёлся по домам и замерил тепловизором температуру на входе и выходе, а также в батареях и трубах в подвалах.Павел Мальков, общественник:- Думали, что это с теплотрассы не поступает тепло, но с помощью тепловизора мы разобрались, что в дом номер шесть по бульвару Всполье заходит 60 градусов тепла, а в дом номер восемь 51 градус тепла. Но что самое интересное, буквально на небольшом промежутке прямо буквально перешли мы в следующий подъезд подвал и увидели, что с 50-60 температура резко падает до 35.Колоссальные теплопотери, по его мнению, происходят из-за неправильно смонтированных коммуникаций и самого дома, стены которого плохо держат тепло, а также из-за плохой циркуляции теплоносителя. Нам удалось получить комментарий из теплоснабжающей организации. Оказалось, причина была в старой котельной.Сергей Фирсов, генеральный директор:- Одна из двух котельных, которая снабжает теплоснабжением город - она была выведена в реконструкцию, там проводились реконструкционные работы, которые финансирует областной бюджет, заказчиком является администрация города. И нам они должны были сдать. Я знаю, что ненамного, но на 10 или сколько то дней просто заказчики немножко задержали.Сейчас, по словам генерального директора "Суздальтеплосбыта" всё работает в штатном режиме. Оборудование в котельной заменили, а в квартиры начало поступать долгожданное тепло. При этом после обхода квартир и замера температуры, сотрудники компании подали документы на перерасчёт сумм для тех собственников, у кого зафиксировали низкую температуру. Но вот вопрос, почему ремонт котельной дотянули до ноября, а отопление появилось только в день приезда нашей съемочной группы остаётся открытым.Дмитрий Горкин, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".