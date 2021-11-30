В перспективе предусматривается строительство дороги на 294-м километре - на въезде со стороны Москвы.

В Вязниках на трассе М-7 построят новую транспортную развязку. Федеральная автомагистраль делит город на две части. Попасть из одной в другую сейчас можно лишь через единственную развилку, расположенную на 300-ом километре.Предусматривается строительство ещё одной дороги на 294-м километре - на въезде со стороны Москвы.«Мы уже нашли проектное решение, которое будет стоить гораздо дешевле, чем уже реализованное. Прошу поддержать его в 2022 году», − обратился к врио губернатора глава районной администрации Игорь Зинин.Александр Авдеев заверил, что поднимет вопрос на встрече с руководством «семёрки».Во время поездки в муниципалитет к главе региона обратились жители деревни Шустово. Они попросили привести в порядок проезжую часть до посёлка Мстёра. Ей протяжённость составляет 14 километров. Ей пользуются более 550 человек.«В 2021 году серьёзные средства были выделены во Владимирской области на ремонт дорожной сети. Удалось решить немало проблем на местах. Эту работу мы обязательно продолжим и в 2022 году. Ремонт дороги будет выполнен», − резюмировал он.