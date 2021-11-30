Смотрите в программе Вести-Владимир: - Ноябрьская буря Оставил без света, повалил деревья и...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":- Ноябрьская буряОставил без света, повалил деревья и устроил заторы на дорогах. Над регионом прошел ураган, на очереди - метель!- Соединяя берегаКаким будет новый мост через Оку в Муроме? Строители трассы М-12 приступили к установке бетонных опор.- Безопасная культураБез маски не пройти. Общественники проверили, как защищены от ковида посетители владимирской филармонии.