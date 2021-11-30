Смотрите в программе Вести-Владимир:
- Ноябрьская буря
Оставил без света, повалил деревья и...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
- Ноябрьская буря
Оставил без света, повалил деревья и устроил заторы на дорогах. Над регионом прошел ураган, на очереди - метель!
- Соединяя берега
Каким будет новый мост через Оку в Муроме? Строители трассы М-12 приступили к установке бетонных опор.
- Безопасная культура
Без маски не пройти. Общественники проверили, как защищены от ковида посетители владимирской филармонии.