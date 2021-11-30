Это стало возможным благодаря активистам ОНФ и благотворительному фонду «Близкие люди».

Волонтеры акции #МыВместе передали в ковидный госпиталть Центральной районной больницы Юрьев-Польского района памперсы для взрослых пацинетов и бутитлированную воду. Это стало возможным благодаря активистам ОНФ и благотворительному фонду «Близкие люди».Ковидный госпиталь в Юрьев-Польском районе в последнее время практически всегда полон – качество лечения здесь на высоком уровне, и сюда стремятся больные из других территорий. Поэтому любая помощь медучреждению будет не лишней. Свою лепту в общее дело внесли представители администрации Юрьев-Полького района, депутаты и неравнодушные жители.«Мы благодарны за заботу. Ощущаем поддержку буквально с первых дней организации нашего госпиталя. Постоянно нам преподносят подарки для души, для сердца. Сейчас пошла более реальная помощь именно для больных», - отметила заведующая инфекционным отделением Юрьев-Польской ЦРБ Марина Мальцева. Медики уточняют: привезенных памперсов и воды хватит на целый месяц.Благотворительный фонд «Близкие люди» одним из первых присоединился к акции #МыВместе во Владимирской области. Ранее медикам региона были доставлены СИЗы – костюмы, маски, перчатки и так далее. Совместная деятельность с Народным фронтом по данному направлению будет продолжена.