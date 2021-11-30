Владимирские судебные приставы взыскали свыше 19 миллионов рублей с крупнейшего местного...

Владимирские судебные приставы взыскали свыше 19 миллионов рублей с крупнейшего местного производителя асинхронных электродвигателей.В отделении судебных приставов Октябрьского района города Владимира на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с электромоторного завода задолженности свыше 19 миллионов рублей. Общество с ограниченной ответственностью накопило долг перед государством в виде налогов, сообщает пресс-служба судебных приставов по Владимирской области.Постановление о возбуждении исполнительного производства было вручено представителю завода – должника, разъяснены последствия неисполнения требований исполнительных документов в срок, установленных для добровольного исполнения.Одновременно с этим представителем закона вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетном счете должника.В результате принятых представителем закона мер, задолженность была погашена в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.Фото: https://pixabay.com/ru/