Не гнать, не осуждать, а протянуть нуждающимся руку помощи, – таков принцип деятельности членов добровольческого движения «Феникс».

Не гнать, не осуждать, а протянуть нуждающимся руку помощи, – таков принцип деятельности членов добровольческого движения «Феникс» во Владимире. Их работу отметил портал «Открытые НКО».Эти волонтеры находят друг друга через социальные сети и посвящают свое свободное время заботе о бездомных земляках и одиноких пенсионерах. В частности, по четвергам, готовят дома горячие обеды и отвозят их в больших термосах на улицу Вокзальная. Анна Терентьева печет для них «шарлотки» - у домашней выпечки всегда вкус лучше, чем у заводской. Да и год был яблочный, так что урожай теперь есть куда использовать.Руководитель «Феникса» - Артём Данилов, по профессии фельдшер. Он поясняет:«Все началось, когда в голову пришла идея не просто милостыню подать, а сделать что-то для тех, кто по разным причинам не нашел или потерял свое место в этой жизни. Вначале это было несколько бутербродов для тех, кто встретится по пути, затем порции готовой еды из пекарен. И, наконец, прошедшей весной была сварена первая кастрюля горячей каши».Он не только раздаёт пищу, но и, по мере возможности, оказывает первую медицинскую помощь: осмотривает, обрабатывает и перевязывает раны. Поговорить о здоровье и присодеиниться к горячему обеду приходят и одинокие пенсионеры.«Смысл нашего движения не судить и осуждать, а протянуть руку помощи тому, кто в ней нуждается. Звать к лучшему, но не гнать, не унижать», - говорят владимирские добровольцы.Они придумали новую традицию – вешать ленточку на ветку дерева, если удалось найти кров для бездомного. В том числе, например, в приюте «Дорог каждый», с которым сотрудничает «Феникс».