Владимирские судебные приставы взыскали крупную сумму с владимирского завода по производству асинхронных электродвигателей. Предприятие накопило долг перед государством в виде надогово ..

Владимирские судебные приставы взыскали крупную сумму с владимирского завода по производству асинхронных электродвигателей. Предприятие накопило долг перед государством в виде надогово на сумму свыше 19 млн рублей.Недавно мы , что крупнейших должниках перед региональным бюджетом. Владимирский электромоторный завод задолжал госбюджету свыше 19 млн рублей – соответствующее исполнительное производство поступило в отделение судебных приставов Октябрьского района города Владимира. Судебные приставы проинформировали представителя должника о том, что будет, если ООО проигнорирует требования исполнительных документов.Одновременно с этим представителем закона было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетном счете должника. Как уточняют в региональном управлении ФССП, задолженность погашена в полном объёме, исполнительное производство прекращено.