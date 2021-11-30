Роспотребнадзор устанавливает природу вируса.

Во владимирской школе №8 произошла вспышка неустановленной инфекции. Роспотребнадзор сделал анализы и отправил их на исследования в лабораторию.Как пояснила Марина Колтунова, специалисты ведомства побывали в учреждении 29 ноября. Кроме забора смывов с поверхностей, сотрудники взяли пробы у учеников и учителей. Сегодня школу посетили эпидемиологи. В ближайшие сутки должны быть готовы результаты диагностики.Известно о 122 заразившихся школьниках. Пострадали и некоторые учителя. Четыре класса отправили на карантин. В школе учится 1500 детей. Решение о всеобщем карантине будет приниматься исходя из результатов обследования.Добавим, что за неделю во Владимире 1513 детей обратились к врачам с признаками ОРВИ. Превышение эпидпорога составляет 18,4%.Редакция «33Live.Ru» продолжит следить за развитием событий. Следите за нашими публикациями.