Энергетики занимаются ремонтом теплосетей на улице Казарменной.

Во Владимире 233 жилых дома Ленинского района, а также детсады, четыре больницы и 41 административное здание днем 30 ноября остались без отопления. Тепло отключили в квартирах 35,5 тысяч жителей с 15:00 30 ноября до 06:00 1 декабря.В это время энергетики займутся ремонтом теплосетей на улице Казарменной.Владимирский филиал «Т Плюс» сообщает, что после завершения работ управляющие компании приступят к восстановлению теплоснабжения.Список домов, в которые будет временно прекращена поставка тепловой энергии: