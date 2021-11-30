Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Владимирской области задержали граждан,...

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Владимирской области задержали граждан, подозреваемых в кражах с охраняемых объектов.В ночное время 24 ноября патрульный экипаж получил информацию, что в булочной на улице Верхняя Дуброва сработала охранная сигнализация. По прибытию на место правоохранители обнаружили, что в помещении разбито окно и из него похищена касса. Вскоре росгвардейцы разыскали и задержали подозреваемых – ими оказались раннее неоднократно судимые местные жители 2005 и 2002 годов рождения. Задержанные переданы полиции, по данному факту возбуждено уголовное дело.Второй случай произошел этой же ночью на улице Нижняя Дуброва, где также сработала сигнализация. Неизвестные, разбив окно, проникли в помещение общепита и похитили материальные ценности. По горячим следам подозреваемые были задержаны сотрудниками Росгвардии и переданы полицейским. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Владимирской области.Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Владимирской области